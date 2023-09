Paano Iwasang Maging Masyadong Nahihirapan sa Starfield

By

Ang Starfield, ang pinakabagong RPG ng Bethesda, ay isang napakalaking laro na puno ng mga pakikipagsapalaran, alien encounter, at napakaraming item na kokolektahin. Madaling madala at makita ang iyong sarili na labis na pasanin sa sobrang dami ng basura, na nagpapahirap sa malayang paggalaw sa laro. Gayunpaman, sa ilang mga tip at trick, maiiwasan mo ang nakakadismaya na sitwasyong ito.

Una, tumuon sa pag-level up ng iyong kapasidad sa pagdadala. Dagdagan ang mga istatistika na nagbibigay-daan sa iyo na magdala ng mas maraming timbang nang hindi labis na pasanin. Ito ay magiging kapaki-pakinabang sa iyong paglalakbay at makatipid sa iyo ng oras sa katagalan. Bukod pa rito, regular na suriin ang iyong imbentaryo para sa mabibigat na bagay na kumukuha ng hindi kinakailangang espasyo. Pagbukud-bukurin ang iyong imbentaryo ayon sa timbang at alisin ang anumang bagay na nagpapabigat sa iyo.

Ang isang karaniwang salarin ng overcumbrance ay ang mga bahagi ng barko. Bagama't kapaki-pakinabang ang mga item na ito para sa pag-aayos ng iyong barko sa panahon ng labanan, tumitimbang sila ng 10kg bawat isa. Siguraduhing i-double check ang iyong imbentaryo at iimbak ang malalaking item na ito sa iyong barko sa halip na dalhin ang mga ito sa paligid.

Pagdating sa mga armas, pumili ng ilang paborito at ibenta o iimbak ang natitira. Makakatulong ito sa iyong maging dalubhasa sa iyong mga kasanayan, magdala ng mas kaunting bala, at maiwasan ang pamamahala ng maraming armas nang sabay-sabay. Mag-imbak ng mga labis na item sa cargo hold ng iyong barko upang magbakante ng espasyo sa iyong imbentaryo. Gamitin ang hotkey na ibinigay ng Bethesda upang mabilis na magpadala ng mga mapagkukunan at mahahalagang bagay sa iyong barko.

Abangan ang mga spacesuit na nagbibigay ng karagdagang storage. Ang mga ito ay maaaring makabuluhang tumaas ang iyong kapasidad sa pagdadala at makatulong sa pagpapagaan ng pasanin ng labis na mga bagay. Kung mayroon kang kasama sa laro, gamitin ang kanilang espasyo sa imbentaryo upang gumaan ang iyong load.

Sa wakas, kung nakita mo ang iyong sarili na labis pa rin ang pasanin, isaalang-alang ang paggamit ng chems o booze upang pansamantalang mapalakas ang iyong kapasidad sa pagdadala. Ang mga item na ito ay nagbibigay ng pansamantalang solusyon at dapat gamitin nang matipid.

Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tip na ito, mabisa mong mapapamahalaan ang iyong imbentaryo sa Starfield at maiwasan ang pagiging sobra-sobra. Masiyahan sa iyong paglalakbay sa malawak na open-world RPG ng Bethesda!

