Ang Bagong Digital Fashion Residency Program ay Nagpapalakas sa Mga Artist sa Web3 Ecosystem

Ang inaugural na Digital Fashion Residency program, na nilikha ng Draup, Vertical, at Lens Protocol, ay nag-anunsyo ng una nitong 26 na nanalong aplikante. Nilalayon ng programa na bigyang kapangyarihan ang mga kasalukuyang digital designer at mga bagong dating sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng pagsasanay sa loob ng anim na linggong kurso. Sinasaklaw ng mga workshop ang iba't ibang paksa, kabilang ang ebolusyon ng digital fashion, digital textile creation, augmented reality (AR), at gaming. Sa pagtatapos ng programa, ang mga residente ay gagawa ng isang pangwakas na proyekto na ipapakita sa Oktubre.

Ang Vertical, isang art curator at consultancy na nakabatay sa blockchain, ay dati nang nagho-host ng mga workshop na may kaugnayan sa Web3 at sining ngunit nakatuon na ngayon sa digital fashion sa unang pagkakataon. Ipinaliwanag ng Founder at CEO na si Micol Ap na maraming artist at creator na pumapasok sa space ang nagpupumilit na i-navigate ang teknolohiya at isama ito sa kanilang pagsasanay. Samakatuwid, nagpasya silang lumikha ng isang programa na partikular na iniayon sa digital na fashion.

Nauunawaan ng mga kumpanyang namumuhunan sa mga artistang ito na ang kanilang tagumpay ay mahalaga sa kinabukasan ng industriya. Halimbawa, ang Epic Games, ang may-ari ng Fortnite, ay may pondo para gantimpalaan ang mga mahuhusay na creator. Ang Syky at Adidas ay mayroon ding mga pagsasaayos upang makabuo ng kita mula sa mga benta ng digital fashion na nilikha ng kanilang mga artist. Ang mga pamumuhunan na ito ay hindi lamang nagpapadali sa pagbili at pagsusuot ng digital na fashion ngunit nag-aambag din sa mas malawak na pagtanggap nito.

Ang programa ay hindi lamang nagbibigay ng pagsasanay ngunit nagpapalakas din ng pakiramdam ng komunidad sa mga kalahok. Binibigyang-diin ni Ap ang kahalagahan ng suporta kapag ang mundo ay kritikal sa kanilang ginagawa. Ang layunin ay magbigay ng inspirasyon at pasiglahin ang mga artist sa Web3 ecosystem, kung saan ang mga konsepto tulad ng metaverse at Web3 ay nakakita ng pagbaba sa pampublikong damdamin. Sa pamamagitan ng pagtuturo at pagbibigay-kapangyarihan sa mga artist, ang mga kumpanyang ito ay aktibong nagtatrabaho upang dalhin ang digital na fashion sa mainstream.

Pinagmumulan:

– Pinagmulan na Artikulo: [Mangyaring ipasok ang pangalan ng pinagmulang artikulo at URL dito]

– Draup: [Mangyaring magpasok ng maikling paglalarawan o impormasyon tungkol sa Draup dito]

– Vertical: [Mangyaring magpasok ng maikling paglalarawan o impormasyon tungkol sa Vertical dito]

– Lens Protocol: [Mangyaring magpasok ng maikling paglalarawan o impormasyon tungkol sa Lens Protocol dito]