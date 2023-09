Binibigyang-daan ng Baldur's Gate 3 ang Cross-Saves sa Pagitan ng PC at PS5

By

Ang Baldur's Gate 3, ang sikat na role-playing game, ay maaari na ngayong tangkilikin sa parehong PC at PS5. Ang mas maganda pa ay sinusuportahan ng laro ang mga cross-save, na nagpapahintulot sa mga manlalaro na ipagpatuloy ang kanilang pag-unlad nang walang putol sa pagitan ng dalawang platform. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang tampok na ito ay kailangang manual na paganahin. Narito ang mga hakbang upang paganahin ang mga cross-save para sa BG3 sa PS5 at PC.

Upang magsimula, ilunsad ang BG3 sa iyong PC at lumikha o mag-log in sa iyong Larian account. Sa sandaling magsimula ang laro, buksan ang mga opsyon mula sa pangunahing menu. Hanapin ang mga opsyon sa “Gameplay” at i-toggle ang Cross-Save na feature sa “On.” Hintaying mawala ang mensaheng "Pag-sync" mula sa teksto ng menu sa kaliwang bahagi.

Upang paganahin ang mga cross-save sa PS5, sundin ang parehong mga hakbang tulad ng nabanggit sa itaas. Gayunpaman, mahalagang tandaan na kakailanganin mong bumili ng kopya ng PS5 ng Baldur's Gate 3. Pagkatapos isara ang laro, muling buksan ito sa PS5, at dapat kang makakita ng opsyon na "Magpatuloy" na may mga detalye tungkol sa save file sa ibaba. kanan ng screen ng pamagat.

Kung gusto mong gumamit ng PS5 save sa iyong PC, sundin ang parehong mga tagubilin, ngunit tiyaking i-on muna ang Cross-Saves para sa iyong PS5. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ito, ang iyong pag-save ng laro ay awtomatikong maa-update sa pagitan ng dalawang platform, na magpapagana ng cross-progression.

Kapansin-pansin na ang paggamit ng Cross-Saves para sa BG3 ay hindi nangangailangan ng isang subscription sa PS+. Ang cross-save na functionality ay ganap na pinamamahalaan sa loob ng mga server ni Larian. Gayunpaman, mahalagang linawin na ang cross-play sa pagitan ng PC at PS5 ay isang nakaplanong feature ngunit kasalukuyang hindi available simula Setyembre 2023.

Para sa karagdagang impormasyon at karagdagang gabay, maaari kang sumangguni sa opisyal na website ng Baldur's Gate 3 o direktang makipag-ugnayan sa Larian Studios.

Pinagmumulan:

– Opisyal na Website ng Baldur's Gate 3