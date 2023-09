Maaaring Ilabas ng Sony ang Horizon Forbidden West Complete Edition

By

Ang Sony ay rumored na nagtatrabaho sa isang Horizon Forbidden West Complete Edition, ayon sa isang listahan mula sa rating board ng Singapore. Ang compilation ay sinasabing kasama ang orihinal na laro ng pakikipagsapalaran, Horizon Forbidden West, pati na rin ang pagpapalawak ng Burning Shores nito. Ang mga platform para sa edisyong ito ay hindi nabanggit sa listahan, ngunit ito ay inaasahang magiging available sa PlayStation 5, dahil ang pagpapalawak ng Burning Shores ay eksklusibo sa console na iyon.

Inilabas noong Pebrero 2022, ang Horizon Forbidden West ay nakatanggap ng mataas na papuri mula sa mga kritiko. Ginawaran ng pagsusuri ng IGN ang laro ng 9/10, na naglalarawan dito bilang isang "nagtagumpay na kumbinasyon ng nakakabighaning labanan, nangungunang nilalang at disenyo ng karakter, at isang mapang-akit na bukas na mundo." Ang pagpapalawak ng Burning Shores, na inilunsad noong Abril 2023, ay positibo ring natanggap na may 8/10 na rating mula sa IGN.

Habang ang Sony ay hindi pa nagkomento sa Kumpletong Edisyon, nararapat na tandaan na ang kumpanya ay unti-unting pinalawak ang presensya nito sa PC platform. Noong 2020, inilipat ng Sony ang Horizon Zero Dawn sa PC, tatlong taon pagkatapos ng unang paglabas nito sa PlayStation 4. Nagmarka ito ng makabuluhang pagbabago sa diskarte ng Sony, dahil ang kumpanya ay dating nakatuon sa pagiging eksklusibo ng console.

Ipinahiwatig ng PlayStation CEO na si Jim Ryan na hindi pinaplano ng Sony na ilabas ang mga bersyon ng PC ng mga laro nito sa parehong araw ng paglulunsad ng kanilang console. Gayunpaman, kinilala niya ang tagumpay ng pag-port ng mga laro sa PC ilang taon pagkatapos ng kanilang unang paglabas. Pinuna ng Xbox head na si Phil Spencer ang staggered PC release schedule ng Sony, na itinatampok ang diskarte ng Xbox sa mga sabay-sabay na release sa PC, console, at cloud platform.

Sa ngayon, ang Sony ay hindi gumawa ng isang opisyal na anunsyo tungkol sa Horizon Forbidden West Complete Edition, ngunit ang mga tagahanga ay sabik na naghihintay ng karagdagang mga detalye.

