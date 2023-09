Nakatakdang Ilunsad ang Honor 90 5G sa India sa Setyembre

By

Ang Honor 90 5G, na orihinal na inilabas sa China noong Mayo, ay handa nang pumunta sa Indian market. Ang HTech India, ang kumpanyang responsable sa pagbebenta ng telepono sa India, ay nakumpirma ang mga pangunahing detalye ng Indian na variant. Tulad ng Chinese counterpart nito, ang Indian na variant ay papaganahin ng Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 SoC at magtatampok ng 5,000mAh na baterya na may 66W fast charging support.

Ang opisyal na pahina ng produkto ng Honor 90 5G sa website ng India ay nagpapakita ng iba pang mahahalagang detalye. Ang telepono ay magagamit sa iba't ibang mga pagpipilian sa kulay kabilang ang Diamond Silver, Emerald Green, Midnight Black, at Peacock Blue. Ang isang Amazon microsite para sa Indian na variant ng telepono ay nagmumungkahi na ito ay mag-aalok ng iba't ibang RAM at storage configuration, mula sa 8GB + 256GB hanggang 12GB + 512GB, na may opsyon na palawakin ang vRAM ng 7GB.

Tatakbo ang variant ng Honor 90 5G India sa Magic OS 7.1, batay sa Android 13. Nagtatampok ito ng 6.7-inch AMOLED display na may resolution na 1.5K at refresh rate na hanggang 120Hz.

Nilagyan ang telepono ng triple rear camera setup, na binubuo ng 200-megapixel primary sensor na may suporta sa Honor Image Engine, 12-megapixel ultra-wide-angle lens, at 2-megapixel macro lens. Ang front camera, na matatagpuan sa isang center-aligned hole-punch slot, ay may 50-megapixel sensor.

Ang pagpapagana sa device ay isang 5,000mAh na baterya na sumusuporta sa 66W fast charging sa pamamagitan ng USB Type-C port. Sinasabi ng Honor na ang telepono ay maaaring magpatakbo ng 20 oras ng mga lokal na 720p na video, na nag-aalok ng pangmatagalang pagganap. Sa mga tuntunin ng pagkakakonekta, sinusuportahan ng Honor 90 5G ang 5G, 4G LTE, dual-band Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, at GPS.

Ang inaasahang presyo ng Honor 90 5G sa India ay nasa paligid ng Rs. 35,000.

Mga Pinagmulan: HTech India, Amazon, Honor India

