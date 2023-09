Inanunsyo ng HMD Global ang Pagpapalawak ng Portfolio ng Smartphone

By

Ang HMD Global, ang independiyenteng kumpanya ng Finnish sa likod ng tatak ng Nokia, ay nakatakdang palawakin ang portfolio ng smartphone nito sa pagpapakilala ng mga telepono sa ilalim ng sarili nitong tatak ng HMD. Ang anunsyo na ito ay ginawa ni Jean-Francois Baril, ang Co-founder, Chairman, at CEO ng HMD Global.

Ayon kay Baril, parehong mabubuhay ang HMD at Nokia phone, at maaaring umasa ang mga customer sa pakikipagtulungan "sa mga bagong kapana-panabik na kasosyo." Ipinoposisyon ng HMD Global ang sarili bilang ang pinakamabilis na lumalagong 5G smartphone manufacturer at nangunguna sa sustainability sa mga nakukumpuni nitong Nokia device.

Sa ilalim ng mga tagumpay na ito, handa na ang HMD Global na pumasok sa merkado nang nakapag-iisa at lumikha ng isang bagong mundo para sa telekomunikasyon na nakatuon sa mga pangangailangan ng consumer. Ipinagmamalaki ng kumpanya ang sarili sa pagiging isa sa pinakamalaking kumpanya ng smartphone sa Europe at planong maghatid ng mataas na kalidad, abot-kayang mga mobile device sa mga consumer sa buong mundo.

Bagama't walang mga partikular na detalye o timeline na ibinigay sa anunsyo, inaasahan na ang HMD Global ay magbubunyag ng higit pang impormasyon sa lalong madaling panahon.

