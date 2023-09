Spyware na Naka-link sa Israeli Firm NSO Exploits Flaw in Apple Devices

By

Natuklasan ng mga mananaliksik sa digital watchdog group na Citizen Lab ang spyware na pinaniniwalaan nilang konektado sa Israeli company na NSO at sinasamantala ang isang bagong natuklasang depekto sa mga Apple device. Ang spyware, na kilala bilang Pegasus, ay natagpuan sa Apple device ng isang empleyado mula sa isang civil society group na nakabase sa Washington. Sinabi ng Citizen Lab na itinatampok ng insidenteng ito ang mahalagang papel na ginagampanan ng civil society sa pagtuklas ng mga sopistikadong pag-atake sa cyber.

Ang mga partikular na detalye tungkol sa apektadong indibidwal at organisasyon ay hindi isiniwalat. Gayunpaman, ang pagkukulang na pinag-uusapan ay maaaring makompromiso ang mga iPhone na tumatakbo sa pinakabagong bersyon ng iOS (16.6) nang walang anumang pakikipag-ugnayan mula sa biktima. Bilang resulta ng mga natuklasan ng Citizen Lab, naglabas ang Apple ng mga bagong update upang matugunan ang mga kahinaan.

Ang isang tagapagsalita ng NSO ay hindi nagbigay ng agarang komento sa pananaliksik na ginawa ng Citizen Lab. Kapansin-pansin na ang NSO ay nahaharap sa pagsisiyasat at na-blacklist ng gobyerno ng US mula noong 2021 dahil sa umano'y mga pang-aabuso, kabilang ang pagbabantay sa mga opisyal ng gobyerno at mga mamamahayag.

Bilang tugon sa pagtuklas, hinimok ng Citizen Lab ang mga user na i-update ang kanilang mga Apple device upang maprotektahan laban sa mga potensyal na paglabag sa seguridad. Kinumpirma ng Apple ang pagkakaroon ng kapintasan at hinikayat ang mga customer nito na i-install ang pinakabagong mga update sa software.

Bagama't ang insidenteng ito ay nagdudulot ng mga alalahanin tungkol sa seguridad ng mga Apple device, itinatampok din nito ang kahalagahan ng patuloy na pakikipagtulungan sa pagitan ng mga mananaliksik ng cybersecurity at mga kumpanya ng teknolohiya. Makakatulong ang mga naturang partnership na matukoy at matugunan ang mga kahinaan bago sila mapagsamantalahan ng mga malisyosong aktor.

