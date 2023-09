Mortal Kombat 1: Jean-Claude Van Damme bilang Johnny Cage

By

Ang pinakaaabangang Mortal Kombat 1 ay nakatakdang ipalabas sa lalong madaling panahon, at isa sa mga pinakakapana-panabik na paghahayag ay ang pagsasama ng aktor at martial artist na si Jean-Claude Van Damme bilang karakter na si Johnny Cage. Ang paglahok ni Van Damme sa laro ay partikular na makabuluhan dahil siya ay may mahalagang papel sa paglikha ng Mortal Kombat mismo.

Noong ang mga developer, sina Ed Boon at John Tobias, ay nagtatrabaho para sa Midway, una silang lumapit kay Van Damme upang magbida sa isang arcade game. Gayunpaman, tinanggihan ng aktor ang alok, na humantong kay Boon at Tobias na bumuo ng kanilang sariling orihinal na proyekto ng larong pang-away. Ang desisyong ito sa huli ay nagresulta sa pagsilang ng Mortal Kombat.

Ngayon, sa isang kamakailang paglabas sa talk show na Hot Ones, inihayag ni Ed Boon ang unang pagtingin kay Van Damme bilang Johnny Cage. Sa panayam, tinalakay ni Boon ang kasaysayan ng aktor sa prangkisa habang tinitiis ang init ng 71,000 Scoville-unit hot wing. Inihayag ni Boon na nakagawa sila ng maraming mga pagtatangka upang masangkot si Van Damme sa nakaraan, ngunit sa pagkakataong ito ay nakakuha sila ng ginto at pinamamahalaang masiguro ang kanyang paglahok.

Sa snippet ni Van Damme bilang Cage, nakita namin siyang naghahanda upang labanan ang isa pang bersyon ng Johnny Cage sa kanyang tahanan sa Hollywood. Ang costume ay nagpapaalala sa mga kabataan ni Van Damme, partikular na ang kanyang mga tungkulin sa Bloodsport at Kickboxer, na nakasuot ng iconic na outfit na binubuo ng sinturon, tsinelas, at spandex shorts.

Nagtatampok din ang Mortal Kombat 1 ng iba pang pamilyar na mukha ng celebrity, kabilang si Megan Fox bilang Nitara, John Cena bilang Peacemaker, Antony Starr bilang Homelander, at JK Simmons bilang boses ng Omni-Man. Ang mga character na ito ay bahagi ng unang Kombat Pack ng laro.

Ang mga tagahanga ay sabik na naghihintay sa pagpapalabas ng Mortal Kombat 1, na nakatakdang ilunsad sa Setyembre 19 para sa Nintendo Switch, PlayStation 5, Windows PC, at Xbox Series X. Available ang maagang pag-access sa loob ng limang araw sa pamamagitan ng Premium Edition, na kinabibilangan ng laro , ang unang Kombat Pack, at ang balat ni Jean-Claude Van Damme Johnny Cage.

