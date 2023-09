Umaasa ang Mga Apple Shareholder para sa iPhone 15 na Ilulunsad Sa gitna ng mga alalahanin sa China

By

Dahil malapit na ang taunang paglulunsad ng produkto sa Setyembre ng Apple, ang mga mamumuhunan ay sabik na naghihintay sa pag-unveil ng inaabangang iPhone 15. Gayunpaman, ang mga alalahanin tungkol sa China ay nagbigay ng anino sa stock ng tech giant nitong mga nakaraang araw. Ang mga ulat ng potensyal na pagbabawal sa mga empleyado ng gobyerno na gumagamit ng mga iPhone at iba pang mga device na may tatak ng ibang bansa sa trabaho sa Beijing ay nagdulot ng ilang kawalan ng katiyakan.

Sa kabila ng mga alalahanin na ito, ang stock ng Apple ay mahusay na gumaganap bago ang balita mula sa China. Pagkatapos ng maikling hit sa quarterly na kita noong Agosto, ang stock ay tumaas ng higit sa 9% sa mga linggong humahantong sa ika-5 ng Setyembre. Sa kasaysayan, ang panahon na humahantong sa taunang kaganapan ng produkto ng Apple ay naging bullish para sa mga pagbabahagi ng kumpanya, lalo na mula noong 2016 nang magsimulang lumampas ang Apple sa S&P 500.

Sa pagbabalik-tanaw sa pagganap ng Apple sa mga nakaraang taon, nakikita natin ang magkahalong tala. Noong 2016, ang stock ay nakipag-trade nang patag bago tumalon ng halos 7% kasunod ng kaganapan sa media. Noong 2017, bumagsak ang mga bahagi bago umakyat sa pagtatapos ng taon. Gayunpaman, ang 2018 ay nakakita ng pagbaba pagkatapos ng kaganapan, habang ang 2019 at 2020 ay nakaranas ng makabuluhang mga nadagdag. Noong 2021, bumaba ang stock bago nag-rally pagkatapos ng kaganapan, at noong 2022, natitisod ito sa resulta.

Ang paglulunsad ng produkto ngayong taon, na tinutukoy bilang "Wonderlust," ay nakatakdang isama ang isang pagtatanghal ng CEO na si Tim Cook mula sa punong-tanggapan ng Apple sa Cupertino, California. Ang kamakailang balita tungkol sa potensyal na pagbabawal sa paggamit ng iPhone ng mga empleyado ng gobyerno ng China ay nagpapataas lamang ng pag-asa para sa kaganapan.

Habang ang stock ng Apple ay nagdusa ng pagkalugi noong nakaraang linggo, tinitingnan ng maraming analyst ang pagbebenta bilang labis na labis. Ang Wedbush Securities, halimbawa, ay naniniwala na ang share ng Apple sa market ng smartphone ng China ay mas malaki kaysa sa potensyal na epekto ng pagbabawal ng gobyerno. Tinatantya ng Goldman Sachs na ang naturang pagbabawal ay makakaapekto sa humigit-kumulang 7.5% ng populasyon ng China na may trabaho at may 1% na epekto sa kita ng Apple.

Si Jim Cramer, isang kilalang mamumuhunan, ay patuloy na naninindigan sa kanyang optimistikong pananaw sa Apple, na nagsasabi na ang mga mamimiling Tsino ay bumibili pa rin ng mga produkto ng Apple. Sa kabila ng mga alalahanin tungkol sa China, ang mga shareholder ng Apple ay nananatiling umaasa para sa paglulunsad ng iPhone 15 at sabik na naghihintay sa anunsyo.

