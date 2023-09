Nakatakdang itampok ng Mortal Kombat 1 ang isang kapana-panabik na cast ng mga celebrity, kabilang sina JK Simmons, John Cena, at Megan Fox. Gayunpaman, ang isa sa mga pinaka-kapansin-pansing karagdagan sa laro ay ang 80s action star na si Jean-Claude Van Damme, na gumawa ng isang cameo appearance bilang Johnny Cage. Ibinahagi ng co-creator ng serye na si Ed Boon ang in-game na pagkakahawig ni Van Damme online, na nagpapakita ng hitsura ng kanyang karakter.

Sa isang kawili-wiling hakbang sa marketing, lumitaw kamakailan si Boon sa palabas sa YouTube na "Hot Ones" na hino-host ng First We Feast. Sa kanyang 14 na minutong pagpapakita, tinalakay ni Boon ang Mortal Kombat 1 at ang kasaysayan ng serye habang nagsa-sample ng iba't ibang mainit na sarsa na may pakpak ng manok. Ang video ay nagpakita rin ng ilang gameplay footage, kabilang ang isang maikling sulyap sa karakter ni Van Damme sa markang 5:52. Sa clip, si Van Damme ay nagbomba ng hangin, pinitik ang ibon, at may kapansin-pansing pagkakahawig sa kanyang nakababatang sarili.

Ibinahagi din ni Boon ang isang nakakaintriga na kuwento tungkol sa kung paano ang paglahok ni Van Damme sa Mortal Kombat 1 ay nagdadala ng buong bilog sa serye. Inihayag niya na ang laro ay nagmula sa mga nabigong pagtatangka ng NetherRealm Studios na lumikha ng isang laro na nakasentro sa paligid ni Jean-Claude Van Damme mga 30 taon na ang nakakaraan. Sa kabila ng paunang pagtutol mula kay Van Damme, ang koponan sa wakas ay pinamamahalaang upang ma-secure ang kanyang paglahok, na lumikha ng isang kapana-panabik na sandali para sa development team.

Si Van Damme bilang Johnny Cage ay magiging bahagi ng araw ng paglulunsad ng Mortal Kombat 1 na Kombat Pack DLC, na ilalabas sa Setyembre 19 para sa PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch, at PC.

Pinagmumulan:

– First We Feast's Hot Ones sa YouTube