Inilunsad ng Harvard Researchers ang Center para Pag-aralan ang Teen Digital Well-Being

Nakatakdang buksan ng Graduate School of Education ng Harvard University ang Center for Digital Thriving sa susunod na buwan, isang research center na mag-iimbestiga sa digital well-being ng mga teenager. Makikipagtulungan ang center sa mga unibersidad, mga propesyonal sa kalusugan ng isip, mga tagapagturo, at mga pamilya upang magsagawa ng pananaliksik at makakuha ng mga insight sa epekto ng teknolohiya sa sikolohikal at emosyonal na kapakanan ng mga kabataan.

Isa sa mga pangunahing layunin ng sentro ay upang maunawaan ang mga hamon at pagkakataon na ibinibigay ng teknolohiya sa mga kabataan. Nilalayon ng mga mananaliksik na tuklasin kung paano naaapektuhan ng paggamit ng mga digital na device at platform ang iba't ibang aspeto ng buhay ng mga teenager, kabilang ang kanilang kalusugan sa isip, mga relasyon sa lipunan, at pagganap sa akademiko.

Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga digital na gawi ng mga teenager, inaasahan ng center na matukoy ang mga estratehiya at interbensyon na maaaring magsulong ng positibong digital na kagalingan. Maaaring kabilang dito ang pagtuturo sa mga magulang, tagapagturo, at mga teenager sa kanilang sarili sa malusog na mga digital na gawi, pati na rin ang pagbuo ng mga tool at mapagkukunan na maaaring mapahusay ang kanilang mga online na karanasan.

Ang mga natuklasan sa pananaliksik ng sentro ay magiging mahalaga hindi lamang para sa mga magulang at tagapagturo kundi pati na rin para sa mga gumagawa ng patakaran at tech na kumpanya. Magbibigay ito ng mga insight na nakabatay sa ebidensya sa mga epekto ng teknolohiya sa mga teenager at makakatulong sa pagbuo ng mga patakaran at alituntunin na nagtataguyod ng responsable at kapaki-pakinabang na paggamit ng mga digital platform.

Sa pangkalahatan, ang Center for Digital Thriving sa Harvard University ay naglalayon na tulay ang agwat sa pagitan ng pananaliksik at pagsasanay sa larangan ng digital well-being. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mahigpit na pagsasaliksik at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang stakeholder, hinahangad nitong lumikha ng mas mahusay na pag-unawa sa kumplikadong relasyon sa pagitan ng mga teenager at teknolohiya at mag-ambag sa pagbuo ng mga estratehiya na nagpapahusay sa kanilang kapakanan sa digital age.

