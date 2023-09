Hands-On Preview ng Forza Motorsport: Ano ang Aasahan

buod: Pagkatapos ng anim na taong agwat, sa wakas ay babalik na ang Forza Motorsport kasama ang isang bagong installment na nakatakdang ilalabas sa Oktubre 10, 2023. Ang gameplay preview ay nagbibigay ng insight sa mga bagong feature at pagpapahusay na maaaring asahan ng mga manlalaro. Nakatuon ang preview sa paunang nape-play na intro, na nagtatampok ng Chevrolet Corvette E-Ray at ang Cadillac V-Series.R, pati na rin ang three-race tutorial series. Ang gameplay ay nagpapakita ng mga bagong track, kabilang ang Hakone circuit, at itinatampok ang pinahusay na graphics at atensyon sa detalye. Ang isang kapansin-pansing pagbabago ay ang bagong diskarte sa career mode, na may mga upgrade na na-unlock gamit ang 'Mga Car Point' na nakuha sa pamamagitan ng gameplay sa halip na bilhin gamit ang mga credit. Binanggit din sa preview ang pagdaragdag ng mga practice session at micro-sector sa mga circuit, na nagbibigay ng mas nakaka-engganyong at mapaghamong karanasan sa karera. Maaari ring piliin ng mga manlalaro ang kanilang panimulang posisyon sa grid, na nagbibigay-daan para sa isang personalized na karanasan sa karera. Nagtatapos ang artikulo sa pamamagitan ng pagbanggit na ang preview ay limitado sa serye ng tutorial, kaya ang iba pang aspeto ng laro, tulad ng multiplayer at libreng paglalaro, ay hindi pa napag-uusapan.

Kahulugan:

– Forza Motorsport: isang sikat na racing simulation video game series na binuo ng Turn 10 Studios at na-publish ng Xbox Game Studios.

– Chevrolet Corvette E-Ray: isang hybrid, all-wheel drive na sports car na ginawa ng Chevrolet, na itinampok bilang isa sa mga cover car sa Forza Motorsport.

– Cadillac V-Series.R: isang sports prototype na race car na ginawa ng Cadillac, na kilala sa pagganap at tagumpay nito sa mga karera tulad ng 24 Oras ng Le Mans.

– Hakone circuit: isang fictional track na nakabase sa Japan, na ipinakilala sa bagong Forza Motorsport.

– Car Points: isang currency na kinita sa pamamagitan ng gameplay sa Forza Motorsport, na ginagamit upang i-unlock ang mga upgrade para sa mga indibidwal na kotse.

Pinagmumulan:

– Luke Reilly. “Forza Motorsport – Setyembre 2023 Hands-on Preview.” IGN.