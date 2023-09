Tinanggap ng Ireland ang Cashless Trend: Ano ang Kahulugan Nito para sa Mga Consumer?

Ang mga customer sa Ireland ay lalong hinihiling na magbayad nang elektroniko sa halip na gumamit ng cash. Maraming negosyo, kabilang ang Ryanair at lifestyle store na si Oliver Bonas, ang piniling maging ganap na walang cash. Noong 2022, 54% ng mga transaksyon sa Ireland ang binayaran ng cash, kumpara sa mga bansang tulad ng Italy, Spain, at Germany kung saan mas mataas pa rin ang paggamit ng cash.

Ang paglipat patungo sa mga digital na pagbabayad ay nagdudulot ng kaginhawahan at nag-aalis ng pangangailangang magdala ng pera, ngunit ito rin ay nagpapataas ng mga alalahanin. Ang privacy ay isang makabuluhang isyu, na may mga alalahanin tungkol sa digital na pagnanakaw, pandaraya, at pagbabahagi ng personal na impormasyon. Ang pera ay nananatiling mahalaga para sa digitally marginalized at vulnerable. Nagbibigay ito ng contingency kapag nabigo ang mga electronic payment system, at nag-aalok ito ng higit na kontrol sa mga gastos sa paggasta, lalo na kapag naglalakbay sa labas ng euro zone.

Sa kabila ng kaginhawahan ng mga digital na pagbabayad, ang mga batas sa legal na tender ay hindi palaging nangangailangan ng mga negosyo na tumanggap ng pera. Noong 2010, inirerekomenda ng European Commission ang "mandatory acceptance" ng cash sa euro zone, ngunit pinahintulutan din nito ang mga exception. Maaaring tanggihan ng mga provider ang cash sa mga pambihirang pagkakataon, tulad ng pag-aalok ng pagbabayad ng utang na mas mababa sa €5 na may €200 na papel. Sa Ireland, ang paggamit ng cash ay pinamamahalaan ng batas ng kontrata, at maaaring piliin ng mga negosyo na tanggihan ang mga pagbabayad ng cash sa ilalim ng ilang partikular na sitwasyon.

Bagama't ang paglipat patungo sa cashless society ay nag-aalok ng mga benepisyo, mahalagang isaalang-alang ang mga implikasyon para sa iba't ibang grupo ng mga mamimili. Ang privacy at pagiging naa-access ay nananatiling kritikal na mga kadahilanan sa patuloy na paglipat.

Mga Pinagmulan: Central Bank of Ireland, European Commission