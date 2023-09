Ipinapakilala ang GoPro Hero 12 Black: Mga Tampok, Presyo, at Mga Detalye

Ang inaasam-asam na GoPro Hero 12 Black ay inilunsad kamakailan sa India, na nag-aalok ng hanay ng mga kapana-panabik na feature at pagpapahusay para sa pagkuha ng mga nakamamanghang larawan at video. Presyo sa Rs. 45,000 para sa karaniwang bersyon at Rs. 65,000 para sa Creators Edition, ang action camera na ito ay siguradong makakaakit ng parehong mga propesyonal na creator at mahilig sa adventure.

Ang isa sa mga natatanging tampok ng GoPro Hero 12 Black ay ang suportang HDR nito para sa parehong 5.3K at 4K na pag-record ng video. Nagbibigay-daan ito para sa pinahusay na dynamic range, na nagreresulta sa mas mayaman, mas detalyadong footage. Bukod pa rito, isang bagong vertical capture mode ang ipinakilala, na nagbibigay-daan sa mga user na kumuha ng mga larawan at video sa isang 9:16 aspect ratio. Kasama rin sa camera ang mga feature tulad ng TimeWarp, Time Lapse, Night Effects, at Night Lapse.

Ipinagmamalaki ng Hero 12 Black ang pinahusay na stabilization sa HyperSmooth 6.0 na nagtatampok ng AutoBoost. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng apat na beses na higit pang data, naghahatid ang camera ng mas malinaw na footage. Sinusuportahan din nito ang GP Log + LUTS at nag-aalok ng 10-bit na kulay, nakakaakit sa mga propesyonal na videographer at photographer.

Para sa mga interesado sa photography, ang GoPro Hero 12 Black ay nagpapakilala ng bagong feature na tinatawag na Interval Photo. Nagbibigay-daan ito sa mga user na kumuha ng mga naka-time na larawan mula 0.5 segundo hanggang 120 segundo, perpekto para sa paglikha ng mga nakamamanghang time-lapse sequence.

Ang isang kapana-panabik na karagdagan sa Hero 12 Black ay ang mga wireless audio recording na kakayahan. Maaaring ikonekta ng mga user ang kanilang mga Bluetooth headphone sa camera, na nagbibigay-daan para sa tuluy-tuloy na wireless na pag-record ng audio, mga voice command, at mga alerto sa camera. Maaaring kumonekta ang camera sa hanggang apat na Bluetooth device nang sabay-sabay.

Pinapatakbo ng GP2 processor at nilagyan ng 1/1.9-inch sensor, nag-aalok ang Hero 12 Black ng mas malawak na 177-degree na field of view gamit ang Max Lens Mod 2.0. Ito ay may kasamang 2.27-inch touchscreen display sa likuran at isang 1.4-inch non-touch display sa harap.

Ang buhay ng baterya ay napabuti din gamit ang bagong 1,720mAh na bateryang Enduro, na naghahatid ng hanggang dalawang beses ang buhay ng baterya kumpara sa nakaraang modelo. Ang camera ay hindi tinatablan ng tubig hanggang sa 10 metro o 33 talampakan nang walang protective case.

Ang GoPro Hero 12 Black ay magagamit na ngayon para sa pre-order at maa-access para sa pagbili sa pamamagitan ng online at offline na mga retailer sa India simula Setyembre 13. Ang GoPro Hero 11 Black ay iaalok sa isang pinababang presyo, at ang Max Lens Mod 2.0 ay inaasahan na magagamit sa huling bahagi ng Nobyembre.

Pinagmulan: Ang impormasyong ito ay batay sa isang artikulo na inilathala sa Live Mint, na pinamagatang “GoPro Hero 12 Black Inilunsad sa India; Presyo, Mga Detalye, at Higit Pa”.