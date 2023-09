Ipinakilala ng mga Republican Lawmakers ang Bill para Harangan ang Digital Currency ng Central Bank

By

Ang mga Republican lawmaker sa US ay hindi nag-aksaya ng oras sa pagdadala ng batas sa House floor na naglalayong hadlangan ang pagpapakilala ng isang central bank digital currency (CBDC). Ipapasok muli ng House Majority Whip Tom Emmer ang Central Bank Digital Currency Anti-Surveillance State Act, na naglalayong pigilan ang Federal Reserve at ang mga miyembrong bangko nito na mag-isyu ng digital na bersyon ng dolyar at gamitin ito upang ipatupad ang patakaran sa pananalapi.

Ang mga CBDC ay nakakuha ng katanyagan sa mga nakalipas na taon, na may kasing dami ng 130 bansa, na kumakatawan sa 98% ng pandaigdigang ekonomiya, na nag-explore ng mga digital na bersyon ng kanilang mga currency. Gayunpaman, ang mga ito ay kontrobersyal sa mga mahilig sa crypto at konserbatibo dahil, hindi tulad ng tradisyonal na mga cryptocurrency, ang CBDC ay nagtatag ng isang link sa pananalapi sa pagitan ng mga pribadong mamamayan at ng gobyerno.

Ang isa sa mga pangunahing alalahanin ay ang mga pamahalaan ay maaaring gumamit ng CBDC upang makakuha ng walang harang na pag-access sa data ng pananalapi ng mga pribadong mamamayan, na humahantong sa mga alalahanin tungkol sa pinahusay na pagsubaybay. Ipinapangatuwiran ng mga kritiko na ang potensyal na pag-access at pagsasamantala sa data ng user ay mas malaki kaysa sa mga benepisyo ng mababang gastos sa transaksyon at pagtaas ng pagsasama sa pananalapi.

Ipinahayag ng administrasyong Biden na walang planong mag-isyu ng CBDC, ngunit ang mga mambabatas ng GOP ay nananatiling may pag-aalinlangan dahil sa mga bagong hakbang na ginawa ng Federal Reserve, tulad ng mga research at pilot program, upang tuklasin ang posibilidad ng pagpapatupad ng CBDC.

Ang na-update na bill ng House Majority Whip Tom Emmer ay naglalayong tugunan ang umuusbong na landscape ng patakaran sa digital asset. Ipinakilala nito ang pagbabawal sa "intermediated CBDCs," na inisyu ng Federal Reserve ngunit pinamamahalaan ng mga retail na bangko at iba pang institusyong pinansyal sa halip na direkta ng Fed. Ito ang modelong ginagamit ng China para sa digital yuan nito.

Tinatanggal din ng panukalang batas ang isang probisyon na nag-aatas sa Fed na mag-ulat ng mga pilot program o pag-aaral ng CBDC sa Kongreso, dahil ang mga isyung ito ay tinutugunan sa magkakahiwalay na mga panukalang batas. Habang ang batas laban sa CBDC ay malamang na hindi maipasa sa taong ito dahil sa Demokratikong kontrol ng Senado at ng White House, ang mga tagapagtaguyod ng panukalang batas ay umaasa na itaas ang kamalayan ng publiko tungkol sa mga potensyal na downside ng CBDCs.

Ang na-update na bill ay nauuna sa isang pagdinig ng subcommittee ng House Financial Services sa CBDCs, at inaasahang tumestigo si Securities and Exchange Commission Chairman Gary Gensler tungkol sa kanyang diskarte sa digital asset regulation sa harap ng Senate Banking Committee.