Ang Kontrobersyal na Paglunsad ng Privacy Sandbox ng Google

Buod: Ang paglulunsad ng Google ng Privacy Sandbox nito, isang ad platform na sumusubaybay sa mga web page ng mga user at bumubuo ng mga paksa sa advertising na ibabahagi sa mga website, ay nakakatanggap ng malawakang atensyon. Ang platform, na dating kilala bilang FLoC at Topics API, ay nahaharap sa pagsalungat ngunit itinutulak sa mga pagbuo ng produksyon. Sa kabila ng maningning na post sa blog sa harap ng pahina para sa muling pagdidisenyo ng Chrome, ang anunsyo ng platform ng ad ay itinago sa pahina ng privacysandbox.com, na nagmumungkahi ng kaalaman ng Google sa pagiging hindi popular nito. Makakatanggap ang mga user ng Chrome ng pop-up na notification tungkol sa inilunsad na feature na "privacy ng ad", kung saan sinasabi ng Google na ito ay isang hakbang patungo sa isang mas pribadong web. Gayunpaman, ang bagong platform ng ad, na pinaplano ng Google na gamitin bilang alternatibo sa cookies sa pagsubaybay ng third-party, ay may mga limitasyon at available lang sa mga browser ng Chromium. Ang paglipat ay nakikita bilang tugon sa desisyon ng Apple na harangan ang mga third-party na cookies sa Safari, na nakaapekto sa stream ng kita ng Google. Pinuna ng Electronic Frontier Foundation ang FLoC ng Google, na humihimok para sa isang mas mahusay na solusyon sa pagsubaybay sa halip na muling likhain ang pagsubaybay nang buo.

Ang paglulunsad ng Privacy Sandbox ng Google, isang kontrobersyal na platform ng ad, ay nakakaakit ng pansin. Sa kabila ng mga dating pangalan nito, tulad ng FLoC at Topics API, at malawakang pagsalungat, ang platform ay ipinakilala sa mga production build. Mukhang alam ng kumpanya ang potensyal na hindi sikat nito, dahil nakatago ang anunsyo ng platform ng ad sa pahina ng privacysandbox.com sa halip na isang post sa blog sa harap ng pahina tulad ng muling pagdidisenyo ng Chrome. Makakatanggap ang mga user ng Chrome ng pop-up na notification tungkol sa feature na “privacy ng ad,” na inaangkin ng Google na mag-aambag sa isang mas pribadong web.

Nilalayon ng alternatibong platform sa pagsubaybay ng Google na palitan ang cookies ng pagsubaybay ng third-party, kasunod ng pagharang ng Apple sa naturang cookies sa Safari. Gayunpaman, available lang ang ad platform ng Google sa mga browser ng Chromium, hindi sa mga browser ng Apple at Firefox. Binatikos ng Electronic Frontier Foundation ang Google's Federated Learning of Cohorts (FLoC) at binansagan itong "kakila-kilabot na ideya." Nagtatalo sila para sa pangangailangan para sa isang mas mahusay na solusyon sa pagsubaybay, sa halip na muling likhain ang mga paraan ng pagsubaybay. Sa kabila ng mga pangako ng Google ng pinahusay na privacy, ibinangon ang mga alalahanin tungkol sa mga limitasyon at potensyal na kahihinatnan ng bagong platform ng ad.

Pinagmumulan:

– Artikulo: “Ang invasive na bagong ad platform ng Chrome ay nakakakuha ng malawakang paglulunsad” (Ars Technica)