Inilabas ng Android ang Brand Makeover na may Binagong Pagkakakilanlan

Ibinigay ng Google sa Android ang unang brand makeover nito sa loob ng mahigit apat na taon habang naghahanda itong ilunsad ang Android 14. Ang binagong pagkakakilanlan ay mas iniayon ang pagba-brand ng Android sa Google, na binibigyang-diin ang kanilang pagkakaugnay. Ang pinakakapansin-pansing pagbabago ay ang paglipat mula sa all-lowercase na 'android' patungo sa 'Android,' na nagdaragdag ng higit na bigat sa salita at binibigyang-diin ang katayuan nito bilang isang produkto ng Google.

Ang iconic na bugdroid mascot, isang simbolo ng Android sa loob ng maraming taon, ay nananatiling hindi nagbabago ngunit naging isang 3D artwork para sa update ng brand na ito. Sa kabila ng kakulangan nito sa pagsasalita, ang bugdroid ay kinikilala sa buong mundo at naglalaman ng diwa ng Android.

Ang na-refresh na pagba-brand ng Android ay ipapatupad sa mga device at platform sa huling bahagi ng taong ito, kasabay ng mga release ng Android 14 at Pixel 8 Series. Ang reimagined identity na ito ay nagpapatibay sa malakas na koneksyon sa pagitan ng Android at Google, na binibigyang-diin ang kahalagahan ng mga app at serbisyo ng Google sa loob ng Android ecosystem.

Bilang karagdagan sa pagbabago ng tatak, ang Google ay nagpapakilala ng mga bagong feature sa pamamagitan ng Quarterly Feature Drop nito para sa Android. Kasama sa mga pagpapahusay na ito ang Assistance At a Glance widget at ang kakayahang magdagdag ng QR code at mga barcode pass sa Wallet, na higit na nagpapahusay sa kaginhawahan at functionality para sa mga user ng Android.

Sa pag-update ng brand na ito at patuloy na mga inobasyon, ang Android at Google ay nakahanda para sa hinaharap, na tinitiyak na ang parehong mga tatak ay patuloy na nagbabago at nakakatugon sa mga pangangailangan ng mga user sa buong mundo.

Kahulugan:

– Android: Ang Android ay isang mobile operating system na binuo ng Google.

– Brand makeover: Isang makeover o refreshment ng visual na pagkakakilanlan at mga elemento ng pagba-brand ng isang brand upang iayon sa mga kasalukuyang layunin at pagpoposisyon nito.

– Bugdroid: Ang bugdroid ay ang mascot ng Android, isang berdeng robot na kumakatawan sa Android operating system at sa komunidad nito.

– QR code: Ang QR code ay isang uri ng barcode na naglalaman ng naka-encode na impormasyon at maaaring i-scan gamit ang isang smartphone o QR code reader.

– Pixel 8 Series: Ang Pixel 8 Series ay tumutukoy sa mga paparating na smartphone na inilabas ng Google sa ilalim ng tatak ng Pixel.

Mga Pinagmulan: Ang impormasyon sa artikulong ito ay batay sa pinagmulang artikulo at pangkalahatang kaalaman.