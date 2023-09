Ang Ebolusyon ng Paghahanap sa Web: Mula sa AltaVista hanggang sa Google

Noong kalagitnaan ng 1990s, habang ang internet ay mabilis na nagiging popular, ang pangangailangan para sa mahusay na mga tool sa paghahanap ay naging maliwanag. Habang ang mga maagang pagtatangka sa mga search engine ay mababa, inilatag nila ang batayan para sa kung ano ang darating. Ang JumpStation, isang akademikong search engine, ay mabilis na sinundan ng Infoseek, WebCrawler, Lycos, at AltaVista. Ang AltaVista, na may simpleng interface at pinahusay na mga kakayahan sa paghahanap, ay binago ang paghahanap sa web at mabilis na naging dominanteng search engine.

Gayunpaman, ang tagumpay ng AltaVista ay panandalian dahil sa hindi magandang pamamahala at mga pagbabago sa pagmamay-ari. Dalawang estudyanteng nagtapos sa Stanford University, sina Larry Page at Sergey Brin, ang nakakita ng pagkakataon na lumikha ng mas mahusay na search engine. Gumawa sila ng algorithm na tinatawag na "PageRank," na nagraranggo ng mga webpage batay sa bilang at kalidad ng mga link na tumuturo sa kanila. Ang diskarteng ito ay napatunayang mas tumpak at nagbigay ng mas may-katuturang mga resulta ng paghahanap.

Isinasama ang kanilang groundbreaking algorithm, pinalitan ng Page at Brin ang kanilang proyekto sa Google, na nagmula sa terminong "googol." Mabilis na nakakuha ng katanyagan ang Google para sa napakahusay nitong mga resulta ng paghahanap at user-friendly na interface. Sa pagtatapos ng 1999, pinoproseso ng Google ang higit sa 3 milyong pang-araw-araw na mga query sa paghahanap, pinatitibay ang posisyon nito bilang go-to search engine.

Habang umunlad ang Google, nahirapan ang iba pang mga higante sa paghahanap, gaya ng AltaVista at Excite. Hinarap ng AltaVista ang mga hamon sa pamamahala at pagmamay-ari, sa huli ay unti-unting nawawala. Tinanggihan ng Excite ang isang alok na kunin ang Google, isang desisyon na kinikilala na ngayon bilang isa sa mga pinakamalaking pagkakamali sa teknolohiya.

Ang tagumpay ng Google ay lumampas sa paghahanap sa pagpapakilala ng advertising na nakabatay sa keyword noong 2000. Ito ay minarkahan ang simula ng pagbabago ng Google sa isang tech powerhouse.

Ngayon, ang Google ay kasingkahulugan ng paghahanap sa web, isang testamento sa katalinuhan at inobasyon nina Larry Page at Sergey Brin. Binago ng kanilang paglikha kung paano namin naa-access ang impormasyon sa internet at patuloy na hinuhubog ang digital landscape.

