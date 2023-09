Ipinakilala ng Google ang Proofread na Feature sa Gboard: Isang Napakahusay na Tool sa Pagsusulat na nakabatay sa AI

Ang sikat na opsyon sa keyboard ng Google para sa Android, ang Gboard, ay nakatakdang tumanggap ng isang hanay ng mga bagong generative na feature ng AI. Sa kamakailang I/O 2023 developer conference, inihayag ng Google ang mga plano nitong pagandahin ang Gboard gamit ang iba't ibang AI tool. Kabilang sa mga bagong karagdagan na ito ay ang opsyong "Proofread", na kasalukuyang available lang para sa mga beta tester.

Sa paparating na bersyon 13.4 na pag-update, magsisimulang lumabas ang feature na Proofread sa beta na bersyon ng Gboard para sa Android. Ang tool na pinapagana ng AI na ito ay maginhawang matatagpuan sa toolbar ng keyboard at naglalayong tulungan ang mga user sa pagsuri sa kanilang teksto para sa mga error sa spelling at grammatical.

Ayon sa mga ulat, unang nakita ang feature na Proofread sa Pixel Fold, na nagpapakita ng prompt na "Ayusin ito" kasama ang simbolo ng Google para sa generative AI. Sa pagpili sa opsyong ito, magbibigay ng pop-up na paliwanag, na nagpapaalam sa mga user na ipapadala ang kanilang text sa Google para sa pagproseso kapag pinagana ang feature.

Maaaring i-tap lang ng mga user ang opsyong “Proofread” sa loob ng toolbar ng Gboard, na nagbibigay-daan sa AI na suriin ang text at magbigay ng mga mungkahi para ayusin ang anumang natukoy na mga pagkakamali sa spelling o grammar, pati na rin ang magdagdag ng mga bantas. Ang mga iminumungkahing pagwawasto ay may kasamang button na "Ayusin ito," na maaaring i-tap ng mga user upang awtomatikong itama ang mga error.

Ang bagong feature na ito ay may potensyal na palitan ang kasalukuyang autocorrect functionality, na nag-aalok ng mas tumpak at mga mungkahi na tukoy sa konteksto para sa mga pagpapabuti ng text. Bukod pa rito, nabalitaan na ang Google ay aktibong nagtatrabaho sa pagbuo ng higit pang mga feature na nakabatay sa AI para sa Gboard, tulad ng isang AI-powered sticker creator at isang feature na "tone" na nagbibigay-daan sa mga user na muling magsulat ng mga mensahe na may iba't ibang tono, mula sa pormal hanggang sa impormal. .

Ang pagpapakilala ng Google sa feature na Proofread sa Gboard ay nagpapakita ng pangako nito sa paggamit ng AI upang mapahusay ang karanasan ng user at magbigay ng mga kapaki-pakinabang na tool para sa mahusay at walang error na pagsulat. Ang mga paparating na update ay handa nang baguhin ang paraan ng paggamit namin sa aming mga keyboard, na ginagawang mas kasiya-siya at produktibo ang mga gawain sa pagsusulat.

Pinagmumulan:

– 9to5Google (pinagmulan na artikulo)