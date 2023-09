Nabalitaan ng Google Tensor G3 na Gumamit ng Bagong Pamamaraan ng Packaging upang Pahusayin ang Pagganap

By

Ang Tensor chips ng Google ay nahaharap sa ilang mga hamon sa mga tuntunin ng pagganap at kahusayan sa nakaraan. Ang mga isyu sa modem at sobrang pag-init ay nagresulta sa mas mahinang lakas ng signal at mahinang buhay ng baterya para sa mga Pixel phone. Gayunpaman, sa paparating na paglabas ng Google Tensor G3, tila nagsasagawa ang kumpanya ng mga hakbang upang matugunan ang mga problemang ito.

Ayon sa mga alingawngaw, ang Pixel 8, na magtatampok sa Tensor G3 chip, ay magsasama ng bagong core layout at pinahusay na hardware. Bilang karagdagan, iminungkahi ng isang user ng Twitter na nagngangalang @Tech_Reve na ang G3 chip ay gagamit ng bagong paraan ng packaging na tinatawag na FO-WLP (Fan-out Wafer-level packaging), na una para sa Samsung's Foundry. Nilalayon ng paraan ng packaging na ito na bawasan ang kabuuang sukat ng chip habang pinapahusay ang thermal performance nito.

Ang paggamit ng FO-WLP packaging method ay maaaring makabuluhang mapabuti ang pangkalahatang pagganap ng Tensor G3 chip. Ang isa sa mga pangunahing isyu sa nakaraang henerasyon ay ang pagkahilig nitong mag-overheat, lalo na sa mainit na temperatura ng tag-init. Gamit ang bagong paraan ng packaging sa lugar, ang chip ay dapat na mas mahusay at mas madaling kapitan ng init buildup.

Ang pagpapatupad ng Samsung ng FO-WLP packaging method ay unang iniulat ng DigiTimes, at ito ay nagpapahiwatig ng pagbabago sa proseso ng pagmamanupaktura para sa kumpanya. Sa pamamagitan ng pag-recruit ng isang beterano mula sa TSMC, layunin ng Samsung na pahusayin ang mga kakayahan nito sa paggawa ng chip.

Nakatakdang i-unveil ng Google ang Pixel 8 at Pixel 8 Pro, na parehong pinapagana ng Tensor G3 chip, sa Oktubre 4. Bagama't darating pa ang opisyal na anunsyo, nagbigay na ang kumpanya ng sneak peek sa mga device, kabilang ang Pixel Watch 2.

Sa buod, ang paparating na Google Tensor G3 chip para sa mga Pixel phone ay napapabalitang magpapatibay ng bagong FO-WLP packaging method, na magpapahusay sa thermal performance at pangkalahatang kahusayan nito. Kasama ng iba pang mga pagpapahusay ng hardware at pagsulong sa proseso ng pagmamanupaktura ng Samsung, ang G3 chip ay inaasahang mag-aalok ng makabuluhang pagpapahusay kaysa sa mga nauna nito.

