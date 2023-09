Tinukso ng Google ang Pixel 8 Pro at Pixel Watch 2 Bago ang Kaganapan sa Oktubre 4

Kamakailan ay nagbahagi ang Google ng teaser na video na pinamagatang "The W8 is Almost Over" bago ang kaganapan nito sa Oktubre 4. Ang video ay nagpapakita ng Pixel 8 Pro at Pixel Watch 2. Ang pamilyar na apat na kulay na logo ng kumpanya ay umiikot hanggang sa pagsamahin ang 'oo' upang bumuo ng 8, na nagpapakita ng asul/berde/purple-ish palette na karaniwang nauugnay sa mga generative AI na teknolohiya tulad ng SGE at Tulungan mo akong magsulat. Ang kasamang caption ay nakakatuwang binabanggit na ang isang "ambient electro beat ay bubuo nang may pag-asa" sa segment na ito.

Ang teaser video pagkatapos ay nagbibigay ng malapitan na view ng Porcelain/white Pixel 8 Pro at ang camera bump nito, na nagpapakita na ang mga pre-order ay magiging available sa Oktubre 4. Bukod pa rito, ang video ay panandaliang ipinapakita ang Pixel Watch 2, na mukhang kahawig. ang hinalinhan nito na may parehong band connector at domed na disenyo. Ito ay hindi malinaw sa video kung ang device ay naging mas manipis mula sa ilang mga anggulo.

Kapansin-pansin, ang umiikot na disenyo ng korona sa Pixel Watch 2 ay tila mas makinis at mas bilugan kumpara sa unang henerasyong modelo, habang ang tangkay ay mukhang mas manipis. Ang side button, na matatagpuan sa itaas ng stem, ay tila hindi gaanong binibigkas.

Nagtatapos ang teaser video sa isang sulyap sa tumutugmang kulay Porcelain na Pixel Buds Pro at isa pang kuha ng Pixel 8 Pro. Sa kabuuan, tahasang isinasaad ng Google na ang kaganapang ito ay magtatampok ng tatlong produkto, na ang dalawa ay mahigpit na bagong release. Gayunpaman, mayroon ding pag-asa para sa isang malaking pag-update ng software para sa mga headphone.

