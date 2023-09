Pixel 8 Pro ng Google: Na-leak na Disenyo at Mga Tampok

By

Hindi sinasadyang inihayag ng Google Store ang disenyo at mga feature ng paparating na Pixel 8 Pro smartphone at Pixel Watch 2. Ang pahina ng promo, na nai-post bago ang kaganapan sa paglulunsad noong Oktubre 4, ay nagbigay ng mga insight sa mga disenyo ng parehong device.

Mula sa pahina ng promo, maliwanag na ang harap ng Pixel 8 Pro ay walang mga hubog na gilid. Ang pagpipiliang disenyo na ito ay lumilihis mula sa sikat na trend ng mga curved display na nakikita sa maraming flagship smartphone. Ang kawalan ng mga hubog na gilid ay maaaring magbigay ng mas tradisyonal at kumbensyonal na hitsura sa device.

Sa harap ng Pixel 8 Pro, makikita ang dalawang kilalang pabilog na feature. Ang mga ito ay isang LED flash at isang sensor ng temperatura. Iminumungkahi ng mga karagdagan na ito na mag-aalok ang device ng mga advanced na kakayahan ng camera at posibleng mga feature sa pagsubaybay sa temperatura. Gayunpaman, ang mga karagdagang detalye tungkol sa mga detalye ng camera at ang layunin ng sensor ng temperatura ay hindi pa ibinubunyag.

Ang Pixel 8 Pro ay lubos na inaasahan salamat sa mga promising specifications nito at ang mga pagpapahusay na inaasahang maidudulot nito kumpara sa hinalinhan nito. Ang device ay rumored na nagtatampok ng isang malakas na processor, isang high-resolution na display, at isang pinahusay na setup ng camera.

Tulad ng para sa Pixel Watch 2, hindi gaanong impormasyon ang ipinahayag sa pahina ng promo. Gayunpaman, inaasahang darating ang smartwatch na may na-refresh na disenyo at pinahusay na feature, na naglalayong makipagkumpitensya sa iba pang sikat na smartwatches sa merkado.

Sa mga nag-leak na detalyeng ito, namumuo ang pananabik para sa Pixel 8 Pro at Pixel Watch 2 ng Google sa mga mahilig sa teknolohiya. Ang opisyal na pag-unveil sa Oktubre 4 ay sabik na inaasahang makapagbigay ng higit pang impormasyon tungkol sa mga inaabangang device na ito.

Kahulugan:

– LED flash: Ang LED (light-emitting diode) flash ay isang flash feature sa isang smartphone o camera na naglalabas ng pagsabog ng liwanag upang pahusayin ang liwanag at kalinawan ng mga larawang kinunan sa mga kondisyong mababa ang liwanag.

– Temperature sensor: Ang temperature sensor ay isang bahagi na sumusukat sa nakapalibot na temperatura at nagbibigay ng data na nauugnay sa temperatura sa device kung saan ito naka-embed.

– Pahina ng promo: Ang pahinang pang-promosyon ay isang webpage na nilikha upang mag-advertise o magbigay ng impormasyon tungkol sa isang produkto o serbisyo.

