Inilabas ng Google ang Pixel 8 Series at Pixel Watch 2 Bago ang Paglunsad

Nagulat ang Google sa lahat sa pamamagitan ng paglalahad ng Pixel 8, Pixel 8 Pro, at Pixel Watch 2 nang mas maaga kaysa sa inaasahan. Isang video ang inilabas na nagpapakita ng 360-degree na view ng parehong mga telepono, at magiging available ang mga ito para sa pre-order pagkatapos mismo ng kaganapan sa paglulunsad ng Made by Google sa ika-4 ng Oktubre.

Bagama't walang gaanong haka-haka tungkol sa pisikal na hitsura ng mga device, kinukumpirma ng video ang dating na-leak na Porcelain na bersyon ng Pixel 8 Pro, pati na rin ang isang pink na opsyon para sa karaniwang edisyon. Itinatampok din ng video ang pagkakaiba ng laki sa pagitan ng Pixel 8 at Pixel 8 Pro, na may mga tsismis na nagmumungkahi ng bahagyang mas maliit na display para sa Pixel 8 kumpara sa hinalinhan nito.

Bilang karagdagan sa mga telepono, kinumpirma ng pangalawang video ang isang porcelain strap para sa Pixel Watch 2, na tumutugma sa Pixel 8 Pro. Ang pag-unveil na ito ng mga device ay nagbibigay-daan sa Google na ipakita ang disenyo at mga feature nang walang masyadong misteryong bumabalot sa kanila.

Hindi malinaw kung bakit pinili ng Google na ihayag ang mga telepono nang maaga, ngunit nagbibigay ito sa kanila ng pagkakataong makabuo ng kaguluhan at pag-asa para sa kanilang paparating na kaganapan sa paglulunsad. Gaya ng nakasanayan, maaasahan ng mga consumer ang serye ng Pixel na mag-aalok ng walang pinapanigan at independiyenteng payo sa kung ano ang bibilhin.

Pinagmumulan:

– Mga Pinagkakatiwalaang Review