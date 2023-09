Inihayag ang Mga Google Pixel 8 Phones at Pixel Watch 2 sa Opisyal na Teaser Video

By

Bago ang opisyal na kaganapan sa paglulunsad nito sa Oktubre, binigyan kami ng Google ng sneak peek ng mga paparating nitong Pixel 8 phone at ang pinakaaabangang Pixel Watch 2 sa isang opisyal na teaser video. Ipinapakita ng teaser video ang likuran at gilid ng mga device, na nagbibigay ng isang sulyap sa disenyo. Ang landing page para sa bagong suite ng hardware ay nagpapahiwatig din sa kung ano ang darating.

Ayon sa Google, itatampok ng mga Pixel 8 na telepono ang mga pinaka-advanced na Pixel Camera, kasama ng Google AI upang mapahusay ang karanasan ng user. Itinatampok ng kumpanya ang mga feature sa pag-edit ng larawan na pinapagana ng AI gaya ng Magic Eraser para sa pag-alis ng mga kalat sa background at Photo Unblur. Available na ang mga feature na ito sa mga kasalukuyang Pixel device, kasama ang feature na Live Translate na nagsasalin ng mga pag-uusap nang real-time.

Iminumungkahi ng mga leaked na larawan na pananatilihin ng mga Google Pixel 8 phone ang pisikal na slot ng SIM card, sa kabila ng lumalaking pag-uusap tungkol sa teknolohiya ng eSIM. Malamang na magiging available ang Pixel 8 Pro sa mga opsyon ng kulay na asul, grey, cream, at itim, habang ang base na Pixel 8 ay ipinapakita na may pink-rose gold finish.

Noong nakaraan, ang mga Pixel phone ng Google ay pinuri dahil sa kanilang malalakas na camera, mahabang buhay ng baterya, at pangkalahatang pagganap. Ang Pixel Watch, gayunpaman, ay medyo pinigilan ng hindi magandang buhay ng baterya.

Ang anunsyo ng mga Google Pixel 8 na telepono ay dumating sa gitna ng mga paglabas at pag-asam sa paparating na iPhone 15 na pagsisiwalat at paglulunsad ng serye ng Samsung Galaxy S23. Ang opisyal na pag-unveil ng mga Google Pixel 8 na telepono ay nakatakdang maging isa sa mga huling pangunahing paglulunsad ng telepono sa Australia para sa taong ito.

Pinagmulan: GadgetGuy (walang ibinigay na URL)