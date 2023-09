Ilulunsad ang Google Pixel 8 Series at Pixel Watch 2 sa India: Lahat ng Alam Namin Sa ngayon

Nakatakdang i-unveil ng Google ang pinakaaabangang Pixel 8 series at Pixel Watch 2 nito sa paparating na 'Made by Google' event sa Oktubre 4. Ang mga flagship smartphone, kabilang ang vanilla Pixel 8 at Pixel 8 Pro, ay magiging available din sa India. Magsisimula ang mga pre-order para sa mga telepono sa Flipkart mula sa araw pagkatapos ng kaganapan sa paglulunsad. Ang Flipkart ay naging online retail partner para sa lahat ng paglulunsad ng Pixel. Ang serye ng Pixel 8 ay inaasahang tatakbo sa Android 14 at itatampok ang malakas na Tensor G3 SoC.

Ito ang magiging pangalawang pangunahing linya ng Pixel na ilulunsad sa India mula noong 2018, kasunod ng serye ng Pixel 7 noong nakaraang taon. Ang nakaraang serye ng Pixel 4, Pixel 5, at Pixel 6 ay hindi inilabas sa India. Gayunpaman, nag-debut ang mga modelong A-series, gaya ng Pixel 4a, Pixel 6a, at Pixel 7a, sa bansa.

Hindi pa rin alam ang pagpepresyo at petsa ng unang pagbebenta para sa serye ng Pixel 8 sa India. Gayunpaman, iminumungkahi ng mga ulat na ang Pixel 8 ay maaaring mapresyo sa humigit-kumulang Rs. 78,400 para sa 128GB na variant ng storage at Rs. 85,200 para sa 256GB na variant ng storage. Ang Pixel 8 Pro, sa kabilang banda, ay maaaring nagkakahalaga ng humigit-kumulang Rs. 1,10,900 para sa 128GB na storage model at Rs. 1,17,500 para sa 256GB na storage model.

Sa mga tuntunin ng mga detalye, ang Pixel 8 at Pixel 8 Pro ay inaasahang magkakaroon ng 120Hz refresh rate display at tumatakbo sa Android 14. Ang Pixel 8 Pro ay maaaring may mga bagong sensor ng camera at isang sensor ng temperatura, kasama ang isang 4,950mAh na baterya na may 27W wired fast charging support. Ang Pixel 8 ay rumored na mayroong 4,485mAh na baterya na may 24W wired charging at 12W wireless charging support.

Ang kaganapan sa paglulunsad ng 'Ginawa ng Google' ay gaganapin sa Oktubre 4 sa 10:00am lokal na oras sa New York. Bilang karagdagan sa serye ng Pixel 8, ipakikilala din ng Google ang Pixel Watch 2 at Pixel Buds Pro.

