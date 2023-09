Pag-unawa sa Privacy Sandbox ng Google: Ang Kinabukasan ng Pagsubaybay sa Data ng User

By

Ipinakilala kamakailan ng Google ang isang bagong hanay ng mga tampok na tinatawag na Privacy Sandbox, na kumakatawan sa isang makabuluhang pagbabago sa kung paano sinusubaybayan ng Chrome ang data ng user para sa mga layunin ng advertising. Pinapalitan ng pagbabagong ito ang tradisyunal na paggamit ng mga third-party na cookies ng isang bagong system na direktang nag-tap sa kasaysayan ng pagba-browse ng isang user upang mangalap ng impormasyon sa "mga paksa" sa pag-advertise.

Dati, ginamit ang first-party na cookies para magbigay ng personalized na karanasan sa pagba-browse, habang pinapayagan ng third-party na cookies ang mga advertiser na subaybayan ang mga user sa iba't ibang website. Gayunpaman, ang mga third-party na cookies na ito ay madalas na nakikitang invasive sa mga tuntunin ng privacy.

Nilalayon ng Privacy Sandbox ng Google na tugunan ang mga alalahaning ito sa privacy sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas transparent at kontroladong sistema para sa pagsubaybay sa ad. Sa halip na cookies, nag-aalok na ngayon ang Chrome ng Mga Paksa sa advertising, na mga mataas na antas na buod ng gawi sa pagba-browse ng isang user na maaaring ma-access ng mga kumpanya upang maghatid ng mga ad sa mga partikular na paksa. Kasama sa iba pang feature ang Protektadong Audience, na nagbibigay-daan sa remarketing, at Pag-uulat ng Attribution, na nangongolekta ng data sa mga pag-click sa ad.

Bagama't inilalagay ng Google ang Privacy Sandbox bilang isang paraan upang mapabuti ang privacy ng user, may magkakaibang opinyon sa epekto nito. Sa isang banda, maaaring mapahusay ng teknolohiya sa pagsubaybay ang karanasan ng user sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga personalized na rekomendasyon at paalala. Sa kabilang banda, maaaring hindi komportable ang ilang user sa antas ng pagsubaybay na ito.

Kung mas gusto mong iwasan ang pagsubaybay nang buo, may mga alternatibong magagamit. Ang mga espesyal na browser na hindi sumusubaybay tulad ng DuckDuckGo at Brave ay inuuna ang privacy ng user. Bukod pa rito, hinaharangan na ng Safari at Firefox ang mga third-party na cookies bilang default.

Para sa mga gumagamit ng Google Chrome, ang mga setting ng Privacy Sandbox ay makikita sa ilalim ng Mga Setting > Privacy ng mga ad. Maaaring i-toggle ng mga user ang bawat seksyon nang paisa-isa, depende sa kanilang mga kagustuhan. Kapansin-pansin na ang hindi pagpapagana sa mga feature na ito ay maaaring makaapekto sa pangongolekta at pagbabahagi ng data ng user.

Sa isang mundo kung saan ang mga serbisyo sa internet ay madalas na libre, mahalagang kilalanin na ang gastos ay maaaring dumating sa anyo ng personal na data. Bilang mga user, dapat nating isaalang-alang at suriin ang ating mga pagpipilian tungkol sa online na privacy at pagbabahagi ng data.

