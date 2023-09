Google Chrome upang Magkaroon ng Bagong Hitsura at Nakatutuwang Mga Tampok

By

Inihayag ng Google na maglalabas ito ng bagong hitsura at kapana-panabik na mga tampok para sa web browser ng Google Chrome nito. Tamang-tama ang oras ng update na ito dahil ipagdiriwang ng Chrome ang ika-15 anibersaryo nito.

Ang paparating na hitsura ng Chrome ay ibabatay sa disenyo ng Material You, na tinatamasa ng mga user ng Android smartphone sa nakalipas na ilang taon. Sa pagtutok sa pagiging madaling mabasa, ni-refresh ng Google ang mga icon ng Chrome. Ang mga bagong tema at kulay ay idinagdag upang matulungan ang mga user na makilala ang iba't ibang profile, gaya ng trabaho at personal na mga account.

Bilang karagdagan sa mga visual na pagbabago, maa-update din ang menu ng mga setting upang mabigyan ang mga user ng higit pang mga opsyon para sa mga feature na madaling ma-access. Ang mas mabilis na access sa mga extension ng Chrome, Google Translate, at Google Password Manager ay magiging available sa pamamagitan ng menu ng Chrome.

Hindi lamang ang Chrome browser mismo ang makakatanggap ng update, ngunit ang Chrome Web Store ay sasailalim din sa visual overhaul gamit ang Material You Design. Ang wika ng disenyo na ito, na ipinakilala sa Android 12, ay nagpapahusay sa interface ng gumagamit na may higit pang mga kulay, isang simpleng UI, at kakayahang mag-customize ng mga kulay ng mga indibidwal na elemento.

Upang mapabuti ang karanasan sa pagba-browse, ang Chrome Web Store ay magpapakilala ng mga bagong kategorya ng extension at mga personalized na rekomendasyon, na kumukuha ng inspirasyon mula sa Google Play. Bukod pa rito, pinapalawak ng Google ang Pagsusuri sa Kaligtasan nito upang magsama ng mga extension, na nagpapahintulot sa mga user na matukoy ang anumang hindi na-publish na mga extension na lumalabag sa Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google.

Nilalayon ng Google na pahusayin ang mga generative na feature ng AI nito, partikular sa tool sa paghahanap nito, ang Bard. Ang generative AI power na ito ay magbibigay sa mga user ng mga buod ng query, katulad ng isang feature na available sa Microsoft Edge.

Sa mga tuntunin ng seguridad, pinapabuti ng Google Chrome ang proteksyon nito laban sa malware at mga banta sa phishing gamit ang mga real-time na pagsusuri laban sa mga kilalang masasamang site ng Google sa pamamagitan ng Google Safe Browsing. Ang pag-upgrade na ito ay inaasahang magdadala ng 25% na pagpapabuti sa proteksyon.

Panghuli, nakatakdang ilunsad ng Google ang mga bagong Pixel 8 nitong telepono ngayong buwan, na nagdaragdag sa lumalaking lineup ng mga device ng kumpanya.

Ang mga update at pagpapahusay na ito ay nagpapakita ng pangako ng Google sa pagbibigay sa mga user ng kaakit-akit, personalized, at secure na karanasan sa pagba-browse.

