Inilunsad ng Google ang Muling Disenyo ng Pixel Camera App na may Bersyon 9.0, Nangangailangan ng Android 14

Ipinapakilala ng Google ang isang pangunahing muling pagdidisenyo ng Pixel Camera app na may bersyon 9.0, na nangangailangan na ngayon ng Android 14. Ang update na ito ay may kasamang bagong Photo/Video switcher na matatagpuan sa ibaba ng screen. Ang pag-swipe pataas sa viewfinder ay magbubukas din sa panel ng mga setting. Makakakita ang mga user ng carousel ng mga available na feature ng camera pagkatapos ma-access ang panel ng mga setting.

Sa muling idinisenyong interface, ang mga mode ng camera ay muling inayos. Ang mga Photo mode na available ay Action Pan, Long Exposure, Portrait, Photo, Night Sight, Panorama, at Photo Sphere. Kasama sa mga Video mode ang Pan, Blur (Cinematic), Video, Slow Motion, at Time Lapse.

Ang isang kapansin-pansing pagpapabuti ay ang Night Sight ay isang swipe na lang, at ang mga kontrol ng video ay inilalatag para sa mas madaling pag-access. Ang switcher ay malagkit at naaalala ang huling mode na ginamit ng user, ito man ay Photo o Video mode.

Bukod pa rito, binabago ng update na ito ang posisyon ng camera roll preview at ang front/rear lens switcher. Dati, lumabas ang preview ng camera roll sa dulo at ang front/rear lens switcher ay nasa itaas ng screen. Gayunpaman, sa muling pagdidisenyo, ang camera na nakaharap sa harap ay nakatago sa itaas, at ang preview ng camera roll ay naa-access sa pamamagitan ng isang long-press gesture.

Bukod sa mga pagbabagong ito, walang iba pang malalaking pagbabago sa visual. Ang icon na may temang ay na-update at mas malaki na ngayon.

Ang bagong bersyon ng Pixel Camera app, 9.0.115.561695573.37, ay tugma lamang sa Android 14 at hindi mai-install sa mga mas lumang bersyon tulad ng Android 13. Kasalukuyang inilulunsad ang update na ito para sa mga user ng Pixel sa Beta Program. Habang nagsimula ang pag-update noong Setyembre 7, hindi pa ito malawak na magagamit sa Play Store. Gayunpaman, maaari itong ma-download mula sa APKMirror.

