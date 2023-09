Mga Literacy Grants: Pagpapabuti ng Access sa De-kalidad na Mga Mapagkukunan ng Literacy at Suporta

Ang access sa mga de-kalidad na mapagkukunan ng literacy at suporta ay mahalaga para sa mga mag-aaral na umunlad sa kanilang edukasyon. Gayunpaman, hindi lahat ng mga mag-aaral ay may pantay na access sa mga mapagkukunang ito. Dito pumapasok ang mga gawad ng literasiya, na nagbibigay ng isang beacon ng pag-asa para sa mga guro at mag-aaral.

Ang GOAL Digital Academy sa Mansfield, Ohio, ay pinalad na makatanggap ng grant sa literacy mula sa Ohio Department of Education. Nilalayon ng grant na ito na pahusayin ang pagtuturo sa literacy sa kanilang pinaghalo na kapaligiran sa pag-aaral sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga sistema upang matukoy ang mga pangangailangan ng interbensyon at maihatid ang mga ito, na tinitiyak na ang lahat ng mag-aaral ng GOAL ay magiging matatag na mambabasa.

Upang makamit ang layuning ito, ang pangkat ng mga tagapagturo ng akademya ay dumalo sa mga buwanang pagsasanay na pinangasiwaan ng mga pambansang eksperto. Nakabuo sila ng modelong Multi-Tiered System of Support (MTSS) ng literacy at nagtatag ng mga team para subaybayan ang kanilang epekto. Tinutulungan ng modelong ito na tukuyin ang mga pangangailangan para sa interbensyon sa pamamagitan ng paggamit ng mga pagsusuri sa screener at diagnostic, pagtatakda ng mga limitasyon para sa pagtukoy ng mga mag-aaral na nangangailangan ng mas masinsinang suporta, at pagdidisenyo ng mga partikular na aktibidad para sa bawat antas.

Bilang karagdagan, ang akademya ay bumuo ng mga karaniwang inaasahan at pagtuturo ng bokabularyo na nakabatay sa ebidensya. Ang mga guro ay tumatanggap ng pagsasanay at suporta sa paghahatid ng pare-parehong pagtuturo sa mga antas ng baitang, gamit ang mga tool gaya ng mga modelo ng Frayer, NearPod, at Flocabulary upang mapahusay ang pagbuo ng bokabularyo.

Ang koponan sa GOAL ay nakikibahagi sa patuloy na pagsasanay kasama ang eksperto sa pagtuturo sa literacy na si Kim St. Martin. Natukoy din nila ang mga miyembro ng kawani upang maging mga coach ng literacy at lumikha ng isang programa sa pagsasanay at suporta. Ang mga coach na ito ay magpapahusay sa kanilang mga kasanayan sa pamamagitan ng mga kurso at napatunayang pamamaraan ng pagtuturo, na may karagdagang suporta na ibinibigay ng Mid-Ohio Educational Service Center.

Ang focus ng akademya para sa unang quarter ay sa pagpaplano at paghahanda. Sa pasulong, magtatrabaho sila sa pagkolekta ng katapatan at epekto ng data at pagbuo ng isang mahusay na sistema para sa pagsusuri. Ang ikalawang semestre ay tututuon sa pagpapalawak ng pinakamahuhusay na kagawian at pagsasanay sa buong kawani sa Tier 1 na pagtuturo sa literasiya.

Ang dedikasyon at simbuyo ng damdamin ng koponan sa GOAL ay hindi napapansin. Ang mga state at national literacy team ay malapit na nagmamasid sa kanilang pag-unlad, na kinikilala ang kanilang pangako sa kalidad ng pagtuturo at tagumpay ng mag-aaral. Ang literacy grant na natanggap ng GOAL ay magsisilbing catalyst para sa buong sistema ng mga pagpapabuti sa literacy instruction at team collaboration.

Sa pamamagitan ng pagtugon sa mga hindi pagkakapantay-pantay sa pag-access sa mga de-kalidad na mapagkukunan ng literacy at pagbibigay ng naka-target na suporta, ang literacy grant ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga tagapagturo at mag-aaral na maabot ang kanilang buong potensyal.

Pinagmulan: Ohio Department of Education [Not Provided]