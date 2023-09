Ang Google ay Bumubuo ng Mga Reaksyon ng Emoji para sa Gmail

Ang Google ay iniulat na bumubuo ng isang bagong tampok para sa Gmail na magbibigay-daan sa mga user na tumugon sa mga email na may emoji, katulad ng mga pagpapatupad ng reaksyon ng emoji na makikita sa mga platform tulad ng Outlook. Natuklasan ang ebidensya ng feature na ito sa mga kamakailang update sa Gmail app para sa iOS at Android.

Ang feature ay unang iniulat ng The Tape Drive pagkatapos makita ang code na nagpapahiwatig ng mga reaksyon ng emoji sa iOS Gmail app. Ang karagdagang ebidensya ay natagpuan sa pinakabagong Gmail APK para sa Android, na nagpapatunay sa mga claim na ginawa tungkol sa paparating na feature. Ayon sa code, ang tampok ay "paparating na" at ang ilang mga gumagamit ng Gmail ay kabilang sa mga unang magkakaroon ng access sa mga reaksyon ng emoji.

Magagawa ng mga user na gumamit ng mga reaksyon ng emoji nang direkta mula sa screen ng email o sa three-dot overflow na menu sa loob ng Gmail. Gayunpaman, may ilang limitasyon, gaya ng hindi paggamit ng ilang partikular na reaksyon ng emoji sa mga naka-encrypt na mensahe, sa malalaking grupo, o kung na-bcc ang user. Bukod pa rito, maaaring may limitasyon na 20 mga reaksyon ng emoji bawat email at maaaring may limitasyong 50 natatanging reaksyon ang ilang mensahe.

Ang Google ay hindi gumawa ng pampublikong anunsyo tungkol sa tampok na mga reaksyon ng emoji para sa Gmail. Nang tanungin ng kumpirmasyon, tumugon ang isang tagapagsalita ng Google ng mapaglarong “😉,✋📻” at pinayuhan ang lahat na “manatiling nakatutok.”

Gamit ang bagong feature na ito, maipapahayag ng mga user ng Gmail ang kanilang mga reaksyon sa mga email gamit ang emoji, na ginagawang mas parang isang app sa pagmemensahe ang email platform. Ito ay nananatiling upang makita kung ang tampok ay opisyal na ilulunsad sa lahat ng mga gumagamit, ngunit ang mga gumagamit ng Gmail ay maaaring umasa sa pagdaragdag ng isang dash ng saya at pagpapahayag sa kanilang mga pag-uusap sa email sa malapit na hinaharap.