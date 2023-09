Gumagamit ang Glass Health ng AI para Tulungan ang mga Doktor sa Pag-diagnose ng mga Pasyente

Ang Glass Health, isang kumpanya ng teknolohiya sa pangangalagang pangkalusugan na itinatag nina Dereck Paul at Graham Ramsey, ay naglalayon na tulay ang agwat sa pagitan ng medikal na software at pagbabago. Ang kumpanya ay nagbibigay sa mga manggagamot ng isang personal na sistema ng pamamahala ng kaalaman na tinatawag na isang notebook, na nagbibigay-daan sa kanila na mag-imbak at ayusin ang kanilang mga diskarte sa pag-diagnose at paggamot sa iba't ibang mga kondisyon sa kanilang mga karera. Kamakailan, gumawa ng makabuluhang pivot ang Glass Health patungo sa generative AI, na nag-aalok ng AI tool na pinapagana ng malaking language model (LLM) para bumuo ng mga diagnosis at mga opsyon sa paggamot na batay sa ebidensya para sa mga pasyente.

Maaaring ipasok ng mga doktor ang mga buod ng pasyente sa AI tool, kabilang ang mga nauugnay na demograpiko, kasaysayan ng medikal, mga palatandaan at sintomas, at mga natuklasan sa laboratoryo. Pagkatapos ay sinusuri ng AI ng Glass Health ang impormasyong ito at nagbibigay sa mga clinician ng listahan ng mga potensyal na diagnosis na dapat isaalang-alang. Bumubuo din ang tool ng isang talata sa pagtatasa ng kaso, na kinabibilangan ng nagpapaliwanag na impormasyon tungkol sa mga nauugnay na diagnostic na pag-aaral. Maaaring i-edit at gamitin ang mga pagtatasa na ito para sa mga klinikal na tala o ibahagi sa mas malawak na komunidad ng Glass Health.

Habang ang AI tool ng Glass Health ay may malaking pangako, may mga alalahanin tungkol sa katumpakan at pagiging maaasahan ng mga katulad na AI system sa sektor ng pangangalagang pangkalusugan. Ang iba pang mga startup ng AI, tulad ng Babylon Health, ay nahaharap sa pagsisiyasat para sa paggawa ng mga pag-aangkin na ang kanilang teknolohiya ay maaaring madaig ang pagganap ng mga doktor ng tao. Bukod pa rito, may mga pagkakataon kung saan ang mga generative AI system ay nagbigay ng mapanlinlang o nakakapinsalang payo. Napakahalaga na masusing suriin ang pagiging epektibo at mga potensyal na bias ng mga tool na ito.

Nilalayon ng Glass Health na tugunan ang mga alalahaning ito sa pamamagitan ng pagkonekta sa LLM nito sa mga klinikal na alituntunin na ginawa at sinusuri ng peer-review ng academic physician team nito. Ang mga alituntunin ay nilayon na magbigay ng pangangasiwa at tiyakin na ang AI tool ay nag-aalok ng mga kapaki-pakinabang na rekomendasyon nang hindi pinapalitan o itinuturo ang klinikal na paghatol ng mga clinician. Binibigyang-diin ng kumpanya na ang AI tool nito ay dapat isaalang-alang bilang supportive assistant sa halip na isang definitive o prescriptive diagnostic tool.

Bagama't ang AI ng Glass Health ay nagpapakita ng potensyal para sa pagpapabuti ng pagsasanay sa medisina, kailangan ang karagdagang pananaliksik at pagsusuri upang matiyak ang kaligtasan at pagiging epektibo nito. Mahalagang tugunan ang mga bias at blind spot sa mga sistema ng AI sa pamamagitan ng pagsasanay sa kanila sa magkakaibang at kinatawan ng data at kinasasangkutan ng mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan sa kanilang pag-unlad at pangangasiwa.