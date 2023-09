Nakipagtulungan ang Glamnetics sa Harry Potter para sa Magical Press-On Nails

Nakipagtulungan ang Glamnetics sa minamahal na franchise ng Harry Potter upang lumikha ng isang nakamamanghang koleksyon ng mga press-on na kuko. May inspirasyon ng apat na bahay sa Hogwarts at ang huling aklat sa serye, "Harry Potter and the Deathly Hallows," ang pakikipagtulungang ito ay nagdudulot ng kakaibang magic sa iyong mga kamay.

Nagtatampok ang koleksyon ng 10 press-on nails, na may dalawang disenyo para sa bawat Hogwarts House: Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin, at Hufflepuff. May pitong maiikling kuko na hugis almendras at tatlong maiiksing hugis-itlog na kuko, may perpektong akma para sa bawat wizard at mangkukulam.

Ang isang natatanging disenyo sa koleksyon ay ang hanay ng kuko ng Marauder's Map. Ipinagmamalaki ng mga kuko na ito ang teknolohiyang nagbabago ng temperatura, na nagiging malalim na iskarlata na kulay sa mas malamig na temperatura. Gayunpaman, kapag nalantad sa init o isang lampara, ipinapakita nila ang masalimuot na disenyo ng Marauder's Map, isang minamahal na artifact mula sa serye.

Ang glamnetics press-on na mga kuko ay hindi lamang kaakit-akit sa paningin ngunit matibay din. Mayroon silang UV coat na nagbibigay ng makintab na finish, habang nagdaragdag din ng protective layer na nagpapaliit ng chipping at scratching. Ang pangako ng brand sa sustainability ay makikita sa vegan at cruelty-free na mga materyales na ginamit para sa mga pako, pati na rin ang 100 porsiyento na recyclable na PET plastic clear tray.

Ang bawat hanay ng mga press-on na kuko ay may kasamang dalawang adhesive nail tab, isang brush-on na nail glue bottle, isang crystal glass nail file para sa perpektong hugis, at isang press-on na nail remover. Bukod pa rito, nag-aalok ang collaboration ng apat na Wizarding World-inspired nail add-on para mapahusay ang iyong mahiwagang manicure.

Ang mga tagahanga ay maaaring bumili ng Harry Potter press-on nails sa halagang $21.99 nang direkta mula sa Glamnetics o sa halagang $22 sa kanilang retail partner na Ulta. Ang mga kuko ay idinisenyo upang tumagal ng hanggang dalawang linggo, na tinitiyak na maipapakita mo ang iyong pagmamahal sa mundo ng wizarding na may pangmatagalang istilo.

Ang pakikipagtulungang ito ay dumating sa isang kapana-panabik na panahon para sa mga tagahanga ng Harry Potter, dahil inihayag ng Warner Bros. Discovery ang pagbuo ng isang bagong serye sa telebisyon batay sa buong serye ng libro ng Harry Potter. Tutuon ang bawat season sa ibang aklat, na magbibigay-daan sa isang bagong henerasyon ng mga mambabasa na maranasan ang mahika ng Hogwarts sa screen.

