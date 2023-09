Ang Komunidad ng Nagdadalamhati ay Pinarangalan ang Buhay ni Daniello Glenn

By

Noong Huwebes ng gabi, isang malaking pulutong ang nagtipon sa lugar kung saan kalunos-lunos na pinatay si Daniello Glenn, dalawang araw lamang ang nakalipas. Napuno ng mga bulaklak, lobo, at luha ang eksena nang magsama-sama ang mahigit dalawang daang tao upang ipagdiwang at alalahanin ang buhay ni Glenn.

Ang mga binatilyo, na nadaig sa kalungkutan, ay nakahanay sa bakod na nakakabit sa kadena na nakapalibot sa basketball court kung saan binawian ng buhay si Glenn. Naglagay sila ng mga bouquet ng bulaklak sa mga butas ng harang, habang ang iba ay umiiyak at nagyakapan, na pinananatiling buhay si Glenn sa kanilang mga alaala.

Bilang pagpupugay kay Glenn, ang mga hugis pusong lobo at lobo sa letrang 'D' ay inilabas sa langit, na sinasabayan ng taos-pusong pagpapahayag ng pag-ibig. Lumapit ang mga tao, ang ilan ay humihikbi, upang ibahagi kung paano nag-iwan si Glenn ng hindi maalis na epekto sa kanilang buhay. Kabilang sa kanila si Ann Ervin, ang lola ni Glenn, na nagpahayag ng kanyang pasasalamat sa pagbubuhos ng pagmamahal.

Ang matalik na kaibigan ni Glenn ay nagpatugtog ng musikang sinulat at kinatha ni Glenn mula sa kanyang sasakyan sa vigil. Binigyang-diin ng liriko na, “Kapag mag-isa ako, kakampi ko ang aking mga kapatid,” ang kabalintunaan na ngayon, sa oras ng kanilang pangangailangan, ang mga mahal sa buhay ni Glenn ang umaasang makakahanap ng aliw at suporta.

Naalala ni Ervin ang mga sandali na kasama si Glenn, tulad ng kapag siya at ang kanyang mga kapatid ay nagtutulak ng mga plastik na itlog gamit ang kanilang mga ilong kapag may kaarawan. Ibinahagi niya kung paano magtatapat sa kanya si Glenn para sa payo tungkol sa buhay at pakikipagkaibigan, na ginagawang mas mahirap para sa kanya na maunawaan ang katotohanan na siya ay isang alaala na lamang.

Ang mga detalye tungkol sa pagkamatay ni Glenn ay nananatiling hindi malinaw. Ang pulisya ay hindi nagbigay ng anumang mga update sa kaso, at ang pamilya ay naiwan na may kaunting impormasyon na puno ng mga alingawngaw. Sa pagsasalita sa media, nakiusap si Ervin sa mga salarin na lumapit, na hinihimok silang isara ang kanyang nagdadalamhating pamilya.

Ang Serbisyo ng Pulisya ng Calgary ay hindi pa tumutugon sa mga kahilingan ng media para sa mga update sa imbestigasyon, na iniiwan ang pamilya sa isang estado ng kawalan ng katiyakan at pananabik para sa hustisya. Umaasa sila na, sa pamamagitan ng pagpasok sa kanilang sarili, ang mga indibidwal na responsable sa pagkamatay ni Glenn ay makapagbibigay ng kaunting kapayapaan at pagsasara sa kanyang mga mahal sa buhay.

