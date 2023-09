Ang Honor 90 Smartphone ay Nakatakdang Magsagawa ng Debut nito sa India

Ang pinakahihintay na Honor 90 na smartphone ay sa wakas ay patungo na sa India, at ang mga mahilig sa tech ay hindi maaaring maging mas nasasabik. Ang opisyal na petsa ng paglulunsad ay inanunsyo noong Setyembre 14, kasama ang pagbubukas ng kaganapan na naka-iskedyul para sa 12:30 pm. Ang Honor Tech ay nag-drop ng ilang nakakaintriga na mga detalye tungkol sa device, na nakabuo na ng maraming buzz mula noong unang paglabas nito sa China.

Ang isa sa mga natatanging tampok ng Honor 90 ay ang kahanga-hangang sistema ng camera nito. Ipagmamalaki nito ang isang triple rear camera setup na may nakakagulat na 200MP, kasama ang isang 50MP na nakaharap sa harap na selfie camera. Tiyak na matutuwa ang mga mahilig sa potograpiya sa mga kakayahan na inaalok ng smartphone na ito.

Bilang karagdagan sa pambihirang camera nito, ang Honor 90 ay magkakaroon ng malaking Quad-Curved Floating display, na may sukat na 6.7 pulgada. Nag-aalok ang display ng mataas na resolution na 1.5K at peak brightness na 1600 nits. Higit pa rito, ito ay may kasamang hanay ng mga tampok na proteksyon sa mata, tulad ng walang panganib na dimming, dynamic na dimming, low blue light mode, circadian night display, at dimming adjustment para sa low-light na mga kondisyon.

Tatakbo ang Honor 90 sa MagicOS 7.1, batay sa Android 13. Nangangako ang operating system na ito ng tuluy-tuloy na cross-platform at cross-device na karanasan. Magiging tugma ang MagicOS 7.1 sa iba't ibang operating system, na magpapagana ng walang hirap na koneksyon sa iba't ibang device. Ang smartphone ay magkakaroon ng ilang mga tampok, kabilang ang HonorShare para sa madaling pagbabahagi ng file, MagicText para sa pagkilala sa teksto sa loob ng mga larawan, ang Honor Health app, at higit pa.

Tulad ng para sa pagkakaroon nito, ang Honor 90 ay maa-access sa pamamagitan ng Amazon, na nakapag-set up na ng isang nakalaang microsite para sa smartphone. Bagama't hindi pa nabubunyag ang mga detalye ng pagpepresyo, iminumungkahi ng mga haka-haka na ipoposisyon ito nang mapagkumpitensya sa mid-range na segment.

Para sa mga sabik na matuto nang higit pa tungkol sa Honor 90, markahan ang iyong mga kalendaryo para sa opisyal na paglulunsad sa susunod na linggo. Manatiling nakatutok para sa karagdagang mga update, dahil ang lahat ng mga kapana-panabik na detalye ay ipapakita sa panahon ng unveiling event.

Kahulugan:

– Honor 90: Isang bagong modelo ng smartphone mula sa Honor Tech.

– MagicOS 7.1: Ang operating system kung saan tatakbo ang Honor 90.

– Android 13: Ang batayang operating system para sa MagicOS 7.1.

– Quad-Curved Floating display: Isang display na may mga hubog na gilid sa lahat ng apat na gilid.

– HonorShare: Isang tampok na nagbibigay-daan para sa madaling pagbabahagi ng file sa pagitan ng smartphone at mga PC.

– MagicText: Isang tampok na maaaring tumukoy ng teksto sa loob ng mga larawan.

– Honor Health app: Isang application para sa mga feature at functionality na nauugnay sa kalusugan.

Pinagmumulan:

– Honor Tech (opisyal na anunsyo)

– Amazon (nakalaang microsite para sa Honor 90)