Makatipid ng $1,500 sa Premium M1 Max MacBook Pro ng Apple Ngayon Lang

Kung pinagmamasdan mo ang premium na M1 Max MacBook Pro ng Apple, ngayon na ang perpektong oras para kumilos. Bilang bahagi ng kaganapan ng Deal Zone ng B&H, masisiyahan ka sa napakalaking $1,500 na diskwento sa high-end na configuration ng MacBook Pro 16-inch. Available lang ang alok na ito ngayon, kaya huwag palampasin.

Ang may diskwentong modelo ay nasa Space Grey at nilagyan ng malakas na Late 2021 M1 Max chip, na nagtatampok ng 32-core GPU. Ipinagmamalaki din nito ang isang malaking 64GB ng memorya at isang maluwag na 2TB SSD, na tinitiyak na ang iyong pagbili ay nananatiling hindi tinatablan sa hinaharap.

Ayon sa AppleInsider M1 MacBook Pro 16-inch Price Guide, ang presyo ng B&H na $2,799 ay ang pinakamahusay na nakita namin para sa top-tier na configuration na ito. Bukod sa malaking diskwento sa pera, nag-aalok ang B&H ng libreng 2-araw na pagpapadala sa loob ng magkadikit na US, na nagsisiguro ng tuluy-tuloy na karanasan sa pamimili.

Para sa mga may Payboo card, mas malaki ang potensyal para sa pagtitipid. Depende sa pagiging karapat-dapat ng iyong estado, masisiyahan ka sa refund ng buwis sa pagbebenta o espesyal na financing.

Bilang karagdagan sa may diskwentong MacBook Pro 16-pulgada, nag-aalok din ang B&H ng iba pang mga agresibong deal sa mga closeout na modelo. Kabilang dito ang M1 Max MacBook Pro 14-inch at 16-inch na configuration na may iba't ibang mga detalye, lahat ay may malaking diskwento.

Kung nasa merkado ka para sa iba pang mga produkto ng Apple, tiyaking tuklasin ang iba't ibang mga alok na available sa mga pagdiriwang ng Apple Event ngayong linggo. Ang Apple Price Guide ay nagbibigay ng mga eksklusibong deal sa mga device mula sa MacBook Air hanggang Mac Mini. Samantalahin ang mga espesyal na limitadong oras na ito bago sila mawala.

Pinagmumulan:

– Gabay sa Presyo ng AppleInsider M1 MacBook Pro 16-pulgada