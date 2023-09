I-upgrade ang Iyong Kotse gamit ang 10-Inch Rearview Mirror-Mounted Touchscreen at Dual Cameras

Kung mayroon kang isang mas lumang kotse, maaaring nawawala ka sa ilan sa mga mas bagong teknolohiya tulad ng mga built-in na dashcam at backup na camera. Gayunpaman, mayroong isang solusyon na nagbibigay-daan sa iyo upang tamasahin ang mga tampok na ito sa anumang kotse, kahit na mga vintage na modelo, at sa isang abot-kayang presyo.

Sa halagang $96 lang, nag-aalok ang StackSocial ng deal sa isang 10-inch rearview mirror-mounted touchscreen na may dash at backup camera kit. Karaniwang nagkakahalaga ng $120, ang kit na ito ay nagbibigay ng pinahusay na visibility at kaligtasan sa kalsada.

Para i-install ang dashcam, ilalagay mo ang 10-pulgadang screen sa iyong kasalukuyang rearview mirror gamit ang mga rubber mount at strap. Ang dashcam ay binuo sa likurang bahagi ng screen. Susunod, isaksak mo ang screen sa lighter port ng iyong sasakyan para sa power. Panghuli, i-mount ang backup camera sa likurang panlabas ng iyong sasakyan at ikonekta ang cord nito sa screen.

Isa sa mga bentahe ng kit na ito ay maaari mong tingnan ang mga live na larawan sa 10-pulgadang screen. Mayroon ka ring opsyon na tingnan ang backup na camera nang mag-isa o ang parehong mga camera nang sabay-sabay. Pinapabuti nito ang visibility habang nagmamaneho at kapag nagmamaniobra sa mga parking spot.

Ang pagkakaroon ng dalawahang camera ay maaaring maging mahalaga sa kaganapan ng isang insidente, lalo na para sa mga layunin ng insurance. Ang kit ay may kasamang G sensor na awtomatikong nakakakita ng mga banggaan at nagse-save ng video footage sa isang SD card (hindi kasama). Ang parehong mga camera ay nagtatampok ng mga malawak na anggulo, 4K na pag-record, at mga kakayahan sa night vision upang matiyak ang malinaw na mga larawan ng mga plaka ng lisensya at mga aksidente.

Bukod pa rito, nag-aalok ang kit na ito ng mga advanced na kontrol sa boses, na nagbibigay-daan sa iyong kumuha ng mga larawan, simulan at ihinto ang pagre-record, baguhin ang mga camera, o i-off ang screen nang hands-free.

I-upgrade ang teknolohiya ng iyong sasakyan gamit itong 10-inch rearview mirror-mounted touchscreen at dual camera sa may diskwentong presyo.