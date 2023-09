Pinag-aaralan ng Embracer Group ang Pagbebenta ng Gearbox Entertainment Kasunod ng Pag-urong ng Pamumuhunan

Ang Embracer Group, isang gaming conglomerate, ay iniulat na isinasaalang-alang ang pagbebenta ng subsidiary nito, ang Gearbox Entertainment, sa pagsisikap na makabawi pagkatapos ng pagbagsak ng isang malaking kasunduan sa pagpopondo mas maaga sa taong ito. Habang ang Embracer ay kasalukuyang nag-e-explore ng mga potensyal na mamimili para sa Gearbox, ang isang deal ay hindi ginagarantiyahan.

Ang Embracer Group ay nasa mabilis na pagkuha sa nakalipas na ilang taon, na nag-iipon ng isang malawak na portfolio ng gaming at entertainment properties. Kabilang dito ang pagkuha ng Dark Horse Comics, Crystal Dynamics (ang developer ng Tomb Raider), at ang mga karapatan sa mga franchise gaya ng The Lord of the Rings at The Hobbit. Gayunpaman, ang mga acquisition na ito ay dumating sa isang mataas na halaga, na naging isang makabuluhang isyu nang ang isang $2 bilyon na deal sa pamumuhunan, na iniulat na mula sa isang Saudi investment group, ay bumagsak noong Hunyo.

Upang makabangon mula sa pag-urong na ito, ang Embracer Group ay nag-anunsyo ng mga plano para sa isang buong kumpanya na muling pagsasaayos, na kinabibilangan ng mga tanggalan, mga hakbang sa pagbawas sa gastos, at divestment ng ilang partikular na mga segment. Isa sa mga potensyal na divestment na isinasaalang-alang ay Gearbox Entertainment.

Ang Gearbox Entertainment ay nakuha ng Embracer Group noong 2021 sa isang deal na nagkakahalaga ng hanggang $1.3 bilyon. Mula nang makuha, ang Gearbox ay naglabas ng dalawang spinoff ng sikat na serye ng laro na Borderlands, na may Borderlands na pelikula na nakatakdang ipalabas sa 2024. Bilang karagdagan, ang kanilang kamakailang paglabas, Remnant 2, ay naging nangungunang mabentang pamagat sa US para sa buwan ng Hulyo.

Ayon sa Reuters, pangunahing ibinebenta ang Gearbox Entertainment sa mga international gaming group. Umaasa ang Embracer Group na sa pamamagitan ng pagbebenta ng Gearbox, mapapatatag nila ang kanilang pananalapi at makakatuon sa kanilang natitirang portfolio ng gaming at entertainment properties.

Pinagmulan: Reuters