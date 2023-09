Inanunsyo ng Unity ang Kontrobersyal na Bagong Bayad para sa Mga Nag-develop ng Laro

Ang Unity, ang kumpanya sa likod ng sikat na Unity Engine na ginagamit ng mga independiyenteng studio ng laro, ay nagdulot ng kontrobersya sa pag-anunsyo nito ng bagong bayad. Simula sa Enero 1, sisingilin ang mga developer sa tuwing mada-download ang isang laro gamit ang Unity Engine. Mati-trigger ang bayad kapag umabot ang mga benta sa threshold na $200,000 sa kita sa loob ng 12 buwan o sa 200,000 kabuuang pag-install, at maaaring kasing taas ng $0.20 bawat pag-install, depende sa lisensya ng developer sa Unity.

Ang desisyong ito ay natugunan ng galit at hindi paniniwala sa loob ng komunidad ng pagbuo ng laro, kung saan ang mga developer ay nagpapahayag ng mga alalahanin tungkol sa potensyal na pasanin sa pananalapi at kawalan ng konsultasyon. Maraming developer ang nag-aalala tungkol sa logistical challenges ng pagpapatupad ng bayad na ito, kabilang ang kung paano ito ilalapat sa mga muling pag-install ng laro sa bagong hardware o sa mga serbisyo ng subscription tulad ng Xbox Game Pass o mga koleksyon ng charity game tulad ng Humble Bundle.

Bilang tugon, tinukoy ng Unity ang bayad bilang Unity Runtime Fee, dahil nauugnay ito sa code na nagpapatakbo ng bawat laro sa mga device ng manlalaro. Sinasabi ng kumpanya na ang istraktura ng bayad na ito ay nagbibigay-daan sa mga developer na makinabang mula sa patuloy na pakikipag-ugnayan ng manlalaro. Ang Pangulo ng Unity Create, si Marc Whitten, ay nagsabi na ang layunin ng bayad na ito ay "mas mahusay na balansehin ang palitan ng halaga" sa pagitan ng Unity at mga developer, at upang makabuo ng mas maraming kita para sa kumpanya upang magpatuloy sa pamumuhunan sa makina.

Ang desisyong ito ay naglalabas ng mga alalahanin tungkol sa mga pinansiyal na implikasyon para sa mga studio kung sila ay nahaharap sa backlash mula sa kanilang userbase o kung ang kanilang mga laro ay napupunta sa mga kampanyang mass install. Nararamdaman ng maraming developer na ang idinagdag na bayad na ito ay sumasalungat sa kanilang pag-unawa sa kanilang kasunduan sa paglilisensya sa Unity at sa kita na inaasahan nilang bubuo mula sa kanilang mga laro. Ang kawalan ng kalinawan mula sa Unity kung paano ipapatupad at susubaybayan ang bayad ay nagdagdag lamang sa mga alalahaning ito.

Ang Unity Engine, na unang inilabas noong 2005, ay isang cross-platform game engine na naging popular sa mga independiyenteng developer ng laro dahil sa pagiging affordability at flexibility nito. Ito ay ginamit upang lumikha ng matagumpay na mga pamagat tulad ng Cuphead, Rust, at Pokémon GO. Gayunpaman, ang Unity ay nahaharap sa mga hamon sa pananalapi, na nagresulta sa mga tanggalan ng kawani at isang pangangailangan na muling suriin ang mga pamumuhunan nito. Ang kumpanya ay umaasa na ang bagong istraktura ng bayad ay makakatulong na makabuo ng mas maraming kita at palakasin ang posisyon nito sa industriya.

Pinagmumulan:

– Magazine ng Developer ng Laro

– X Magazine