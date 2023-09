Ang Pinakabagong Security Patch para sa Galaxy A14 5G ay Magagamit na Ngayon

By

Sinimulan ng Samsung na ilunsad ang patch ng seguridad noong Setyembre 2023, at ang Galaxy A14 5G ay isa sa mga unang device na nakatanggap nito. Ang update na ito, na kinilala ng firmware build code A146PXXU4BWH4, ay kasalukuyang available sa Malaysia, na may mas maraming rehiyong inaasahang susundan sa lalong madaling panahon.

Ang pangunahing pokus ng update sa seguridad na ito ay upang matugunan ang iba't ibang mga bug at isyu na naroroon sa nakaraang bersyon. Inayos ng Samsung ang higit sa 60 mga kahinaan sa seguridad, na tinitiyak na ang paggana ng device ay pinahusay at ang mga user ay maaaring mag-enjoy ng mas matatag at maaasahang karanasan.

Ang isa sa mga kapansin-pansing pag-aayos sa update na ito ay nauugnay sa Samsung Keyboard app, Knox, at ang storage ng mga tawag at mensahe. Ang mga kilalang flaws na ito ay nalutas, na naglalagay ng data at privacy ng mga user sa mas mababang panganib. Sa pinahusay na seguridad ng system, maaaring magkaroon ng kapayapaan ng isip ang mga user dahil alam nilang protektado ang kanilang device mula sa mga potensyal na banta.

Upang i-download ang update sa seguridad noong Setyembre 2023 para sa Galaxy A14 5G sa Malaysia, maaaring sundin ng mga user ang mga hakbang na ito: Pumunta sa Mga Setting, pagkatapos ay mag-navigate sa Software Update, at sa wakas ay piliin ang I-download at I-install. Titiyakin nito na ang device ay napapanahon sa mga pinakabagong hakbang sa seguridad.

Habang patuloy na inilalabas ng Samsung ang update na ito sa mas maraming rehiyon at device, makatitiyak ang mga user na ang kanilang mga device ay magkakaroon ng mga kinakailangang pagpapahusay sa seguridad. Inirerekomenda na samantalahin ng lahat ng may-ari ng Galaxy A14 5G ang update na ito para mapanatili ang integridad at seguridad ng kanilang mga device.

Pinagmumulan:

– Pahina ng Bulletin ng Samsung