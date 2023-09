Ang Papel ng Digital Public Infrastructure sa Pagsulong ng Financial Inclusion at Productivity

Ang G20, sa pakikipagtulungan ng World Bank at ng G20 Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI), ay naglabas ng gabay sa patakaran sa pagbuo at pag-deploy ng digital public infrastructure (DPI) para isulong ang financial inclusion at productivity gains sa Global South. Sinasaliksik ng dokumento ang potensyal ng mga DPI sa paghimok ng pagsasama at pagiging produktibo sa pananalapi, kasama ang mga pag-aaral ng kaso mula sa iba't ibang rehiyon.

Ang mga DPI, kapag ipinatupad bilang interoperable at open system, ay may kapangyarihang lumikha ng mga inclusive na ekonomiya at magbigay ng mga bulnerable na grupo ng madali at secure na access sa mga kritikal na serbisyo sa pamamagitan ng mahusay na mga platform ng pagbabayad. Malaki rin ang papel na ginagampanan ng imprastraktura na ito sa pagtulong sa mga bansa na makamit ang Sustainable Development Goals (SDGs) ng United Nations.

Binabanggit ng gabay sa patakaran ang halimbawa ng India, na matagumpay na nagpatupad ng mga DPI gaya ng Aadhaar digital ID at ang interoperable na UPI digital payments platform. Naniniwala ang G20 na makikinabang ang mga DPI hindi lamang sa sektor ng pananalapi kundi pati na rin sa iba pang mga domain tulad ng pangangalaga sa kalusugan, edukasyon, at kapakanang panlipunan.

Bagama't kinikilala ang pag-unlad na nagawa sa pandaigdigang mga pagsisikap sa pagsasama sa pananalapi sa pamamagitan ng paggamit ng mga digital financial services (DFS), binibigyang-diin ng publikasyon na marami pang dapat gawin, at ang mga DPI ay maaaring maging instrumento sa pagkamit ng mga layuning ito. Pinamamahalaan nang maayos, ang mga DPI ay may potensyal na babaan ang mga gastos sa transaksyon, pasiglahin ang pagbabago, pahusayin ang pagiging mapagkumpitensya at interoperability, at pagbutihin ang mga karanasan ng user.

Para sa pribadong sektor, ang mga DPI ay nagpapakita ng mga pagkakataon para sa pagbabago, pagtaas ng kahusayan, at pag-access sa mga bagong merkado at kredito, sa kondisyon na umiiral ang mga kinakailangang kundisyon ng institusyonal at merkado.

Gayunpaman, ang pagpapatupad ng mga DPI ay nagdudulot din ng mga potensyal na panganib na may kaugnayan sa pagpapatakbo, legal, regulasyon, insolvency, pagbubukod, at mga isyu sa proteksyon ng consumer sa pananalapi. Upang matugunan ang mga panganib na ito at ganap na mapakinabangan ang mga benepisyo ng mga DPI, hinihimok ang mga awtoridad na lumikha ng isang magandang kapaligiran sa pamamagitan ng mabubuting kasanayan, regulasyon at pangangasiwa na nakabatay sa panganib, at matatag na arkitektura ng proteksyon ng data.

Mahalagang tandaan na ang mga rekomendasyon sa dokumento ng patakaran ay boluntaryo at hindi nagbubuklod, na nilayon para sa mga pampublikong awtoridad ngunit maaari ding maging kapaki-pakinabang para sa iba pang mga stakeholder na kasangkot sa digital na pampublikong imprastraktura.

Sa isang kaugnay na pag-unlad, ang sistema ng mga pagbabayad sa UPI ng India, na isang mahalagang bahagi ng digital na pampublikong imprastraktura nito, ay nakaranas ng isang buwan na sumisira sa rekord noong Agosto na may 10.58 bilyong transaksyon. Ito ay kumakatawan sa isang 67 porsyentong pagtaas kumpara sa nakaraang taon. Ang tagumpay ng UPI ng India ay nakakuha ng interes mula sa ibang mga bansa, na may tatlong bansa sa Africa na iniulat na nakikipag-usap sa India upang galugarin ang mga pakikipagsosyo at makinabang mula sa karanasan ng India sa UPI.

Pinagmumulan:

– Gabay sa Patakaran ng G20 sa Digital Public Infrastructure para sa Financial Inclusion at Productivity

– NDTV: Ang UPI Payments System Clock Records ng mga Transaksyon sa India noong Agosto