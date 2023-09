Ang Cruise Robotaxi Company ay Malapit na sa Pag-apruba sa Regulasyon para sa Mass Production ng Driverless Vehicle

By

Ang Cruise, ang kumpanya ng robotaxi na suportado ng General Motors, ay nasa bingit ng pagtanggap ng pag-apruba ng regulasyon para sa mass production ng purpose-built nitong driverless na sasakyan, ayon kay CEO Kyle Vogt. Ang sasakyan ng kumpanya, na tinatawag na Origin, ay inihayag noong 2020 at kumakatawan sa susunod na henerasyon ng mga walang driver na sasakyan, na walang manibela o pedal at mga upuan lamang ng pasahero. Habang ang Cruise ay kasalukuyang nagpapatakbo ng mga binagong sasakyan na may tradisyonal na mga kontrol, ang layunin ay magkaroon ng libu-libong Origins na nagbibigay ng mga serbisyo sa ridesharing sa buong United States.

Gayunpaman, bago maging katotohanan ang pangitain na ito, kailangang malampasan ng Cruise ang mga hadlang sa regulasyon at makakuha ng exemption mula sa mga pederal na pamantayan sa kaligtasan. Naniniwala si Vogt na ang mahalagang exemption na ito ay maaaring ibigay sa unang bahagi ng buwang ito. Ang mga kritiko sa mga serbisyo ng robotaxi ng Cruise, gayundin sa mga pangunahing manlalaro na si Waymo, ay nagpahayag ng mga alalahanin tungkol sa kaligtasan at kahandaan ng mga ganap na autonomous na sasakyan sa mga pampublikong kalsada. Ang mga insidenteng kinasasangkutan ng mga autonomous na sasakyan sa San Francisco ay nagpasigla sa mga alalahaning ito.

Ang mga kamakailang kaganapan ay binibigyang-diin ang mga hamon na kinakaharap ng Cruise at iba pang mga kumpanya sa autonomous na industriya ng sasakyan. Noong nakaraang buwan, inutusan ng mga regulator si Cruise na bawasan ang robotaxi fleet nito sa San Francisco kasunod ng pagbangga sa isang fire truck. Ang insidente ay nagresulta sa minor injuries sa pasahero ng driverless car. Gayunpaman, ang California Public Utilities Commission ay nagbigay ng pahintulot sa Cruise at Waymo na palawakin ang kanilang mga binabayarang serbisyo ng ridesharing sa buong araw, na nagmamarka ng isang makabuluhang milestone para sa industriya.

Binigyang-diin ni Kyle Vogt ang potensyal ng autonomous na teknolohiya upang mapahusay ang kaligtasan sa kalsada ngunit nagbabala na ang labis na pagtutol mula sa mga kritiko ay maaaring makahadlang sa pag-unlad nito. Waymo, masyadong, ay nagsiwalat ng sarili nitong disenyo para sa isang sasakyan na kahawig ng Cruise's Origin, na binuo sa pakikipagtulungan sa Chinese automaker na si Geely. Nag-aalok ang Waymo na sasakyan ng maluwag at kumportableng interior na walang manibela o pedal, na nagbibigay sa mga sakay ng mga screen, charger, at adjustable na mga opsyon sa pag-upo.

Sa buod, ang Cruise ay ilang araw na lang bago makakuha ng pag-apruba ng regulasyon para sa mass production ng ganap nitong autonomous na sasakyan, ang Origin. Ito ay nagmamarka ng isang makabuluhang hakbang tungo sa pagsasakatuparan ng pananaw ng kumpanya sa isang walang driver na serbisyo ng ridesharing. Gayunpaman, ang mga alalahanin tungkol sa kaligtasan at mga hadlang sa regulasyon ay dapat matugunan bago ma-deploy ang mga sasakyang ito sa mas malaking sukat. Gayunpaman, ang pag-unlad na ginawa ng Cruise at Waymo ay nagpapahiwatig ng isang magandang hinaharap para sa autonomous na transportasyon.

