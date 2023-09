Ang Kinabukasan ng Mga Digital na Pagbabayad

Sa digital age ngayon, ang mga tradisyunal na sistema ng pagbabayad ay nangangailangan ng pag-upgrade. Ang paghahatid ng mga pondo, predictability ng mga pondo, seguridad ng mga transaksyon, at mga settlement at reconciliations ay lahat ng mga lugar na maaaring pagbutihin. Ito ay humantong sa pagtaas ng iba't ibang mga inobasyon sa digital payment space.

Mga virtual card para sa mga komersyal na pagbabayad, bukas na pagbabangko, real-time na pagbabayad (RTP), programmable o smart na pagbabayad, mobile device tap-to-pay, account-to-account (A2A) na mga pagbabayad, at blockchain-based na mga asset ay lahat ng mga halimbawa ng mga ito mga inobasyon. Gayunpaman, ano ang nagtatakda ng isang panalong alok sa espasyo ng digital na pagbabayad? Ayon kay Ron Bergamesca, pangkalahatang tagapamahala ng mga solusyon sa pagbabangko at FinTech sa Paymentus, kailangang komprehensibo, madaling gamitin, at mabilis ang mga matagumpay na handog sa pagbabayad.

Ang mga real-time na scheme ng pagbabayad ay nakakakuha ng traksyon sa buong mundo. Ang paglitaw ng Serbisyo ng FedNow® sa US bilang alternatibo sa RTP network ay higit na nagpalawak ng pagkakaroon ng mga real-time na network ng pagbabayad. Ang mga real-time na pagbabayad ay nag-aalok ng panukalang halaga ng pagsisimula, pag-clear, at pagkumpleto ng mga pagbabayad 24/7 sa mga segundo. Malawak na itong tinanggap sa buong mundo, kung saan nangunguna ang mga bansa tulad ng Thailand.

Gayunpaman, mayroon pa ring ilang mga bansa kung saan ang mga real-time na pagbabayad ay hindi pa nakakaalis. Sa UAE, halimbawa, ang mga instant na pagbabayad ay nagkakahalaga lamang ng 1.1% ng mga transaksyon noong 2022. Magiging mahalaga ang interoperability sa mga real-time na scheme at platform ng pagbabayad habang pinapahusay ng mga bansa ang kanilang mga kasalukuyang sistema at imprastraktura.

Ang mga inobasyon sa espasyo ng digital na pagbabayad ay nangangailangan ng imprastraktura para sa pag-aampon. Ang mga real-time na pagbabayad ay nakikita bilang isang pasimula sa paglitaw ng mga opsyon sa pagbabayad ng account-to-account o pay-by-bank sa US market. Bukod pa rito, ang mga virtual card at mga pagbabayad sa A2A ay nakakakuha ng pansin para sa kanilang kakayahang bawasan ang mga error, pahusayin ang pamamahala ng pera, at pataasin ang transparency sa mga komersyal na transaksyon.

Sa kabila ng pagbabago patungo sa mga electronic at digital na transaksyon, maraming kumpanya ang umaasa pa rin sa mga legacy na paraan ng pagbabayad. Ang mga legacy na proseso ay mas madaling kapitan ng panloloko kaysa sa mga elektronikong solusyon, na ginagawang mas maliwanag ang pangangailangan para sa mga pagbabago sa digital na pagbabayad.

Habang patuloy na umuunlad ang hinaharap ng mga digital na pagbabayad, mahalagang maging komprehensibo, madaling gamitin, at mabilis ang mga alok sa pagbabayad. Ang pag-ampon ng mga makabagong sasakyan sa pagbabayad ay depende sa kanilang kakayahan na malampasan ang mga kasalukuyang opsyon at kung ang pagganap ay nagbibigay-katwiran sa pamumuhunan sa bagong imprastraktura.

