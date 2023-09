Ang Epekto ng The Elder Scrolls III: Morrowind sa Bethesda

Ang pag-crash ng dot-com noong 2001 ay isang mapaghamong panahon para sa ZeniMax, na may mga pagdududa tungkol sa posibilidad na mabuhay ng kanilang proyekto sa video game, The Elder Scrolls III: Morrowind. Ang pinuno ng proyekto na si Todd Howard, na napagtatanto ang kahalagahan ng tagumpay ng laro, ay nanawagan para sa isang pagpupulong sa labas ng lugar kasama ang kanyang koponan. Marami ang natakot na sila ay matanggal sa trabaho, ngunit sa halip, ipinamigay ni Howard ang mga personalized na business card na may napiling honorific ng bawat developer, na nagbibigay ng pakiramdam ng kahalagahan at pagkakaisa.

Ang Morrowind ay minarkahan ang isang makabuluhang punto ng pagbabago para sa mga larong role-playing ng Bethesda. Ito ang naging unang laro ng Elder Scrolls na inilabas sa mga console, na nagbebenta ng milyun-milyong kopya sa Xbox lamang. Ayon sa Skyrim environment-art lead na si Noah Berry, ang Morrowind ay isang mahalagang sandali na humubog sa studio sa kabuuan.

Ang serye ng Elder Scrolls ay may hamak na simula sa tagumpay ng kulto ng The Elder Scrolls: Arena noong 1994. Gayunpaman, nilalayon ng Bethesda na pahusayin ang pangkaraniwang hitsura at limitadong mga lokasyon ng Arena para sa sequel nito. Ang Elder Scrolls II: Daggerfall ay nagpakilala ng mas mataas na antas ng detalye at pagkukuwento, kasama ang 3D na pananaw nito at mas pampanitikan na istilo.

Naging groundbreaking ang procedural world-generation system ng Daggerfall, na nagpapahintulot sa mahigit 15,000 natatanging lokasyon. Ang laro ay isang makabuluhang tagumpay para sa Bethesda, na nagbebenta ng higit sa 100,000 mga kopya sa loob lamang ng dalawang araw. Ang tagumpay na ito ay nagtakda ng yugto para sa ambisyosong pilosopiya ng disenyo ng laro ng Bethesda Game Studios sa ilalim ng direksyon ni Todd Howard.

Pagkatapos ng Daggerfall, ipinagpatuloy ng Bethesda Game Studios ang mga hangganan ng mga laro nito. Ang mga spinoff tulad ng Battlespire at Redguard ay bumuo ng mundo ng Tamriel at pinalawak ang kaalaman ng serye. Ang Pocket Guide to the Empire, kasama sa manwal ng Redguard, ay nagbigay ng malawak na kasaysayan at background na impormasyon para sa mundo ng laro.

Nang ang lead designer na si Ken Rolston ay sumali sa team noong 1996, ang Elder Scrolls III ay unang binalak na itakda sa Summerset Isles. Gayunpaman, ang ideya ay kalaunan ay inilipat sa bulkan na isla ng Vvardenfell sa Morrowind, salamat sa pagkahilig ng konseptong artist na si Michael Kirkbride at manunulat na si Kurt Kuhlmann. Ang pangitain para sa Morrowind ay sumasaklaw sa buong teritoryo at inilatag ang pundasyon para sa modernong Elder Scrolls na mga laro.

Ang tagumpay ng Morrowind ay nagpasigla sa Bethesda, na humahantong sa libangan ng studio. Nagbigay ito ng daan para sa mga blockbuster na pamagat sa hinaharap tulad ng Skyrim at Fallout 4. Ang Morrowind ay nananatiling mahalaga at nagpapasiglang sandali sa kasaysayan ng Bethesda, na humuhubog sa kanilang diskarte sa disenyo ng laro at nagpapatibay sa kanilang lugar sa genre ng larong gumaganap ng papel.

