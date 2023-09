Inanunsyo ng SAS ang Mga Pangunahing Inisyatibo sa Explore Conference

Ang SAS ay gumawa kamakailan ng ilang malalaking anunsyo sa panahon ng kanilang Explore conference sa Las Vegas, na nagpapakita ng kanilang pangako sa AI at analytics. Isa sa mga pangunahing inisyatiba ay ang kanilang pangako na mamuhunan ng $1 bilyon sa mga solusyon sa industriya na pinapagana ng AI. Sinasalamin ng pamumuhunan na ito ang pagtuon ng SAS sa paggawa ng analytics na naa-access ng lahat, kahit saan.

Alinsunod sa pangakong ito, ginagamit ng SAS ang generative AI upang malutas ang mga hamon sa data. Nagsusumikap ang kumpanya sa pagbuo ng tunay na data na sumasalamin sa mga totoong kapaligiran, tinitiyak ang proteksyon sa privacy ng user, pagsubok sa bias, at pagpapagaan, pati na rin ang pagsubok sa mga bihira at matinding kaganapan. Bukod pa rito, nag-aalok ang SAS ng "digital twins," na mga duplicate ng mga pisikal na system na nagbibigay-daan sa mga organisasyon na mag-eksperimento sa mga bagong solusyon at mga diskarte sa pagsubok para sa pinahusay na kahusayan.

Nakipagsosyo ang SAS sa Microsoft upang isama ang kanilang mga generative AI na kakayahan sa Microsoft Azure OpenAI platform. Sa pamamagitan ng paggamit ng SAS orkestrasyon at mga tool sa analytics kasabay ng Azure, maaaring suportahan ng mga negosyo ang mga kritikal na operasyon at humimok ng pagbabago. Nakatakdang maging available ang pagsasama para sa isang limitadong preview sa huling bahagi ng taong ito.

Ang isa pang makabuluhang anunsyo ay ang paglulunsad ng SAS Health, isang platform ng pangangalagang pangkalusugan na idinisenyo upang magbigay ng data at analytics automation. Nilalayon ng enterprise solution na ito na pahusayin ang pamamahala ng data ng kalusugan at magbigay ng insightful analytics sa pamamagitan ng pagpapagana ng mabilis na pag-ingest ng mga electronic health record sa mga standardized na format. Ang SAS Health ay inaasahang gaganap ng isang mahalagang papel sa hinaharap ng paghahatid ng pangangalagang pangkalusugan.

Nakatanggap din ang Viya platform ng mga update sa conference. Ipinakilala ng SAS ang Viya Workbench, isang secure na cloud-native na development environment para sa pag-execute ng code. Nag-anunsyo din sila ng tatlong kliyente para sa mga sikat na tool sa pag-develop: Jupyter Notebook, Visual Studio Code, at SAS Enterprise Guide. Ang mga pagpapahusay na ito ay naglalayong pataasin ang pagiging produktibo at paganahin ang mas mabilis na pagbabago para sa mga data scientist at developer.

Inihayag din ng SAS ang SAS App Factory, isang application para sa mabilis na pagbuo ng mga application na hinimok ng AI. Ang solusyon na ito ay awtomatiko ang pag-setup ng isang cloud-native na tech stack, kabilang ang React, TypeScript, at Postgres. Ito ay naka-iskedyul na magagamit sa pangkalahatan sa susunod na taon, kasama ang Viya Workbench.

Bilang karagdagan sa mga inisyatibong ito, inilunsad ng SAS ang mga kumpanya ng utility na nagta-target ng SAS Energy Forecasting Cloud. Nakakatulong ang cloud-based na serbisyong ito na mapabuti ang pagpaplano at pagpapatakbo sa pamamagitan ng pagbibigay ng predictive analytics para sa peak demand at pagpaplano ng transmission. Ang trial run sa Los Angeles Department of Water and Power ay nagpakita ng potensyal ng solusyon na ito.

Sa buong kumperensya, binigyang-diin ng SAS ang kahalagahan ng AI at pamamahala sa pamamahala ng data. Itinampok nila ang kanilang kadalubhasaan sa pamamahala at pagsunod at binigyang-diin ang transparency ng kanilang mga modelo, lalo na ang mga nauugnay sa generative na nilalaman. Inulit ng SAS ang pangako nito sa paghahatid ng mga fully functional na solusyon sa AI at binigyang-diin ang halagang ibinibigay ng mga ito sa "huling milya" ng pagpapatupad.

Sa pangkalahatan, ang mga anunsyo ng SAS sa Explore conference ay nagpapatibay sa kanilang dedikasyon sa AI, analytics, at pagsulong ng teknolohiya upang matugunan ang mga kritikal na hamon sa negosyo.

Pinagmumulan:

– Business NC magazine (source na artikulo)

– SAS Newsroom (https://www.sas.com/en_us/news.html)