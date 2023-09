Si Andrew Flintoff ay Bumalik sa Cricket Field bilang Hindi Nabayarang Consultant para sa England Team

By

Ang dating kuliglig sa England na si Andrew Flintoff ay bumalik sa larangan ng kuliglig matapos masangkot sa isang aksidente habang kinukunan ang palabas sa BBC na Top Gear noong Disyembre. Si Flintoff, na kaibigan ni Rob Key, ang managing director ng England cricket, ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang walang bayad na consultant sa England team sa nagpapatuloy na apat na tugma isang araw na internasyonal na serye laban sa New Zealand.

Ang tungkulin ay pansamantala at limitado sa susunod na apat na laban, at hindi inaasahan na si Flintoff ay maglalakbay kasama ang squad sa World Cup sa India sa susunod na buwan. Ang 45-taong-gulang na cricketer, na naglaro ng 79 Tests at 141 one-day internationals para sa England bago magretiro noong 2009, ay nakitang nangunguna sa fielding drills kasama ang England team sa Sophia Gardens sa Cardiff.

Nabalian ni Flintoff ang kanyang tadyang sa aksidente noong nakaraang taon, ngunit naka-recover na siya ngayon at nakabalik na sa field. Ang kanyang pagbabalik sa mundo ng kuliglig ay nagdulot ng pananabik sa mga tagahanga na naaalala ang kanyang mga kontribusyon sa koponan ng England sa panahon ng kanyang karera sa paglalaro. Bagama't hindi siya magiging permanenteng kasama ng squad, ang kanyang karanasan at kadalubhasaan ay walang alinlangang magpapatunay na mahalaga sa mga manlalaro sa patuloy na serye.

Palaging nagbibigay inspirasyon na makita ang mga dating manlalaro tulad ni Flintoff na nananatiling konektado sa sport na gusto nila at ibinabahagi ang kanilang kaalaman sa bagong henerasyon ng mga cricketer. Ang pansamantalang tungkuling ito bilang isang walang bayad na consultant ay nagpapakita ng dedikasyon ni Flintoff sa laro at ang kanyang pagpayag na mag-ambag sa anumang paraan na posible.

Pinagmumulan:

– BBC Sports: [pinagmulan]

– Getty Images: [pinagmulan]