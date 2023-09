Framework Pre-Announces Full-Size SD Expansion Card para sa Modular Laptop Nito

Ang Framework, ang kumpanya sa likod ng modular Framework laptop, ay nag-anunsyo na ito ay gumagana sa isang full-size na SD Expansion Card para sa device nito. Napagpasyahan ng kumpanya na "i-pre-announce" ang module, na nangangahulugang may posibilidad na hindi ito maipadala. Gayunpaman, sa paggawa nito, nilalayon ng Framework na dalhin ang komunidad nito sa likod ng mga eksena ng proseso ng pag-unlad.

Sa isang poll na isinagawa noong 2021, niraranggo ng komunidad ng Framework ang buong laki ng SD card bilang pangalawa sa pinaka-hinihiling na port, kasunod ng isang Gigabit ethernet jack na sinimulang ibenta ng Framework noong nakaraang taon. Ang pagkaantala sa pagpapalabas ng SD Expansion Card ay dahil sa desisyon ng kumpanya na tumuon sa paglulunsad ng kanilang unang laptop sa 2020.

Nagtatampok ang bawat isa sa mga module ng Expansion Card na binuo ng Framework ng mga karaniwang male USB-C port na maaaring isaksak sa mga recessed na babaeng USB-C port sa motherboard. Nagbibigay-daan ito sa mga module na magamit kasama ng iba pang mga USB-C na computer o magpalit sa pagitan ng mga Framework machine.

Bukod pa rito, nag-aalok ang Framework ng may diskwentong 11th Gen Intel Core mainboard, na may mga presyong mula $199 hanggang $399, para sa mga user na interesadong bumuo ng sarili nilang hindi opisyal na Intel NUC.

Sa pangkalahatan, ang anunsyo ng Framework ng full-size na SD Expansion Card at ang pagkakaroon ng mga may diskwentong mainboard ay nag-aalok ng mga kapana-panabik na posibilidad para sa mga user na i-customize at bumuo ng kanilang sariling mga modular na laptop at mini desktop.

