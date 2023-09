Preview: Forza Motorsport (2023)

Ang Forza Motorsport (2023) ay ang pinakaaabangang racing game na binuo ng Turn 10 Studios at inilathala ng Xbox. Nakatakdang ilabas sa Oktubre 10 para sa Xbox Series X/S at PC (Steam), ang laro ay naglalayong humiwalay sa kapatid nitong serye, ang Forza Horizon, at yakapin ang isang mas seryoso at tunay na karanasan sa karera.

Hindi tulad ng Forza Horizon, na nakatutok sa relasyon sa pagitan ng mga kotse at ng mundo, ang Forza Motorsport ay gustong-gusto ang mga kotse para sa pagiging mga kotse. Nagbibigay ito ng mga mahilig sa mga teknikal na aspeto ng mga kotse, kasama ang makatotohanan at mapaghamong gameplay nito. Ang pinakabagong entry sa serye ay naglalayong magsilbi sa parehong mga hardcore na tagahanga at mga bagong dating, na alisin ang numero 8 mula sa pamagat nito upang maiwasan ang napakaraming potensyal na mga manlalaro.

Nagtatampok ang laro ng iba't ibang mga track, parehong kathang-isip at totoo, na nagpapakita ng kagandahan at kilig ng karera. Ang mga fictional track, gaya ng Maple Valley, Hakone, at Grand Oak Raceway, ay nag-aalok ng kakaiba at nakaka-engganyong karanasan. Bukod pa rito, maaaring makipagkarera ang mga manlalaro sa mga iconic na real track tulad ng Mugello Circuit at Kyalami.

Sa mga tuntunin ng gameplay, ang Forza Motorsport (2023) ay nag-aalok ng isang direktang diskarte na maaaring kunin ng sinuman. Ang laro ay nagbibigay ng isang tutorial na gumagabay sa mga manlalaro sa mga pangunahing diskarte, tulad ng pagpepreno bago lumiko at pabilisin ang mga ito. Gayunpaman, habang umuunlad ang mga manlalaro, unti-unting pinapataas ng laro ang kahirapan, na nagbibigay-daan sa kanila na i-customize ang kanilang karanasan sa iba't ibang mga tulong sa pagmamaneho at mga kalaban ng AI.

Nilalayon ng Forza Motorsport (2023) na magkaroon ng balanse sa pagitan ng accessibility at challenge, na nagbibigay ng kasiya-siyang karanasan para sa mga manlalaro sa lahat ng antas ng kasanayan. Kung ito ay magiging matagumpay sa pag-akit ng parehong nakatutok na fanbase nito at ang mga nakasanayan sa mas nakakarelaks na serye ng Forza Horizon ay nananatiling makikita. Gayunpaman, nag-aalok ang laro ng kakaiba at madamdaming karanasan sa karera na siguradong magpapa-excite sa mga mahilig sa racing game.

