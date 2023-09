I-unlock ang Iyong Pinakamabilis na Sarili sa Forza Motorsport

By

Ang Forza Motorsport ay babalik na may bagong installment pagkatapos ng apat na taon. Ang mga developer, Turn 10, ay bumalik sa drawing board upang muling likhain ang prangkisa. Ang demo ng laro ay nagpapakita ng mga kapana-panabik na pagbabago sa gameplay at mga feature ng accessibility.

Ang demo ay binubuo ng tatlong karera mula sa The Builders' Cup, na nakatutok sa pag-upgrade at paggawa ng iyong sasakyan. Hindi tulad ng mga nakaraang bersyon ng laro na binibigyang-diin ang pagkolekta ng malawak na koleksyon ng kotse, hinihikayat ng bagong Forza Motorsport ang mga manlalaro na tumuon sa pag-upgrade ng ilang kotseng talagang kinagigiliwan nila.

Ang isang kapansin-pansing pagbabago sa gameplay ay ang mga kontrol. Ang mga kontrol sa bagong Forza Motorsport ay nangangailangan ng higit na katumpakan, na lumilikha ng mas makatotohanang karanasan sa pagmamaneho. Hindi na posible na basta-basta magpreno sa mga liko; ang mga manlalaro ay dapat magtrabaho kasama ang kanilang mga sasakyan upang makamit ang isang malinis na pagliko. Bagama't maaaring tumagal ng ilang pagsasaayos ang mga kontrol para sa mga matagal nang manlalaro, nagbibigay sila ng mas tumpak na representasyon ng pagmamaneho sa totoong buhay.

Kapuri-puri ang mga feature ng accessibility sa laro. Ang Forza Motorsport ay gumawa ng mga pagsisikap upang matiyak na ang mga bulag at mahina ang paningin ay masisiyahan sa laro. Ang iba't ibang audio cue, tulad ng mga pagbabago sa gear at proximity alert, ay nagbibigay-daan sa mga manlalaro na mag-navigate sa laro nang walang visual cue. Ang mga opsyon sa accessibility na ito ay maaari ding makinabang sa mga nakikitang manlalaro, na nagpapahusay sa kanilang karanasan sa pagmamaneho.

Ang pagsasama ng mga feature ng accessibility ay nagbubukas ng laro sa isang bagong audience, at nakakatuwang makita kung paano mararanasan at susuriin ng mga manlalarong bulag at mahina ang paningin sa laro. Bilang karagdagan, ang mga opsyon sa pagiging naa-access na ito ay nagsisilbing isang paalala na ang pagiging naa-access sa paglalaro ay dapat na inaasahan sa halip na palakpakan.

Sa konklusyon, ang Forza Motorsport ay bumalik sa drawing board kasama ang bagong installment nito. Nakatuon ang laro sa pagbuo at pag-upgrade ng ilang piling kotse, na nagbibigay ng mas makatotohanan at nakaka-engganyong karanasan sa pagmamaneho. Ang pagsasama ng mga feature ng accessibility ay ginagawang naa-access ang laro sa mas malawak na audience, at magiging kawili-wiling makita kung paano tinatanggap ng mga manlalaro ang mga pagbabagong ito kapag inilabas ang laro.

