Forza Motorsport Preview: Isang Promising Start para sa Ultimate Racing Sim

Ang Forza Motorsport ay palaging kilala para sa pinakintab na karanasan sa karera, at ang paparating na yugto sa serye ay mukhang walang pagbubukod. Sa isang kamakailang preview ng intro series ng Builders Cup ng laro, malinaw na ang mga developer na Turn 10 Studios ay nakagawa ng matibay na pundasyon para sa mga taon ng pananabik sa karera.

Nagtatampok ang intro series ng tatlong track at tatlong kotse, bawat isa ay may sariling natatanging katangian sa paghawak. Minamaneho mo man ang 2019 Subaru STI S209, ang 2018 Honda Civic Type R, o ang 2018 Ford Mustang GT, ang mga sasakyan ay hindi kapani-paniwala. Nagbibigay-daan din ang mga opsyon sa pag-customize para sa mga magagandang pagsasaayos na talagang nakakaapekto sa paraan ng pagmamaneho ng bawat sasakyan.

Isa sa mga natatanging tampok ng Forza Motorsport ay ang pagiging naa-access nito. Nag-aalok ang laro ng isang slider ng kahirapan, maraming mga mode ng paglalaro, at isang bounty ng mga opsyon sa pagsasanay at tulong. Ang rewind button, sa partikular, ay isang paboritong feature para sa mga practice round, na nagpapahintulot sa mga racer na mabilis na mag-reset nang hindi umaalis sa track. Hinihikayat nito ang pag-eksperimento at paglalaro nang walang takot sa parusa.

Ang framerate ng laro ay isa pang kapansin-pansing aspeto. Ang Forza Motorsport ay tumatakbo sa maayos na 60 fps sa lahat ng platform, kabilang ang Xbox Series S. Sa isang gaming landscape kung saan maraming mga pamagat ng AAA ang nagpupumilit na makaabot ng 60 fps, ang antas ng pagtugon na ito ay isang hininga ng sariwang hangin para sa mga mahilig sa karera.

Bagama't may ilang alalahanin tungkol sa mga nawawalang feature sa paglulunsad, gaya ng spectator mode at splitscreen, nananatiling matatag ang pangunahing karanasan ng Forza Motorsport. Nakatuon ang Turn10 sa paghahatid ng racing sim na priyoridad ang pagtugon, pag-customize, at accessibility. Ang resulta ay isang visually nakamamanghang laro na may ray-traced global illumination at dynamic na pag-iilaw na nagbibigay-buhay sa mga kotse at track.

Sa hinaharap, ang Forza Motorsport ay binalak na maging isang live-service na laro, na may mga regular na pagbaba ng nilalaman at mga social feature na binuo sa karanasan. Tinitiyak nito na ang mga manlalaro ay magkakaroon ng maraming bagong mapa, sasakyan, at hamon na aasahan sa mga darating na taon.

Sa pangkalahatan, ang Forza Motorsport ay nagpapakita ng mahusay na pangako bilang ang ultimate racing sim. Ang atensyon nito sa detalye, pagiging naa-access, at nakamamanghang visual na katapatan ay gumagawa para sa isang kapana-panabik at nakaka-engganyong karanasan. Fan ka man ng serye o bago sa mga racing game, ang Forza Motorsport ay humuhubog upang maging isang titulong dapat laruin.

