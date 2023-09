Nilalayon ng Bagong Forza Motorsport na Maging Isang Malapit na Larong Karera para sa Lahat ng Manlalaro

Ang Forza Motorsport, ang pinakabagong installment sa sikat na serye ng racing game, ay nakatakdang mag-alok ng madaling lapitan na entry point para sa lahat ng manlalaro. Malinaw ang intensyon ng Developer Turn 10 – ang tumuon sa mismong karanasan sa karera, na nagpapabago sa physics at AI upang lumikha ng natural na kapaligiran sa pag-aaral. Ipinagmamalaki ng laro ang mga nakamamanghang photorealistic na 4K visual at nagpapakilala ng isang RPG-like progression system para sa 500+ nitong sasakyan.

Habang tumatakbo ang mga manlalaro, nakakakuha sila ng mga car point (CP) na magagamit para i-customize ang kanilang mga sasakyan gamit ang mga bagong piyesa at upgrade. Para sa mga manlalaro na hindi interesado sa mga detalye, ang nagbabalik na Drivatar system ay nagbibigay-daan para sa fine-tuning ang pangkalahatang karanasan sa karera. Sa pamamagitan ng pagsasaayos ng eight-point scale, makokontrol ng mga manlalaro kung gaano kahusay ang pagganap ng ibang mga racer, na ginagawang mas makatotohanan ang gameplay.

Ang Forza Motorsport ay inuuna din ang accessibility sa pamamagitan ng pag-aalok ng hanay ng mga opsyon para sa mga manlalarong may mga kapansanan. Nagtatampok ang laro ng mga audio cue at pagsasalaysay para sa mga blind driver, mga one-touch input para sa mga may paghihigpit sa kadaliang kumilos, at mga subtitle na lubos na nako-customize para sa mga bingi at mahina ang pandinig. Ang mga feature ng accessibility na ito ay hindi lamang kapaki-pakinabang para sa mga may kapansanan ngunit nakakatulong din sa iba pang mga manlalaro. Ang laro ay nakakaengganyo sa mga manlalaro sa lahat ng antas ng kasanayan at hindi pinaparusahan ang paggamit ng mga pantulong na tool.

Ang Car Mastery system sa Forza Motorsport ay nagbibigay ng patuloy na feedback at mga gantimpala sa mga manlalaro, na nagpapahintulot sa kanila na patuloy na pagbutihin ang kanilang mga kasanayan. Nagbibigay ito sa mga manlalaro ng pakiramdam ng tagumpay at pag-unlad na katulad ng makikita sa mga RPG. Gayunpaman, nakatuon pa rin ang laro sa pagmamahal sa mga kotse sa halip na maging isang ganap na RPG o simulation game.

Ipapalabas ang Forza Motorsport sa Xbox Series X/S at PC sa Oktubre 10, at magiging available ito sa Xbox Game Pass. Sa pagtutok nito sa pagiging naa-access, madaling lapitan, at nakaka-engganyong karanasan sa karera, ang laro ay naglalayon na maakit ang parehong mga may karanasang magkakarera at mga bagong dating.

